اتفاق مع شركة ألمانية لتطوير التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، خطاب نوايا مع كريستيان ثونز، رئيس مجلس إدارة شركة DMG MORI الألمانية، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجالات التصنيع الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما تتضمنه من تكنولوجيا متقدمة فى مجالات الرقمنة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.





وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن ذلك يأتى فى إطار تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع كبرى الشركات العالمية فى مجال تطوير التعليم الفنى.

واتفق الطرفان على أهمية العمل نحو تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى فى مصر، عن طريق الحملات الإعلامية المدروسة التى تتضمن عرضًا لاحتياجات المستقبل من المهارات والتكنولوجيات، وأهمية إتقان خريجى التعليم الفنى المصرى المطور لمهارات: "العلوم - التكنولوجيا - الهندسة – الرياضيات (STEM)" التى تؤهلهم لإتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة، إضافة إلى ضرورة تزويد هؤلاء الخريجين بمهارات الاتصال باللغات الأوروبية من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية فى أسواق العمل فى دول الاتحاد الأوروبى.

كما اتفق الجانبان على دعم النموذج الجديد لمدارس التعليم الفنى المطورة المتمثل فى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، التى تم إدخالها مؤخرًا فى مجال التعليم والتدريب التقنى والمهنى فى مصر وتطوير النموذج بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفنى.

وتعهد الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون تفصيلى يحدد أوجه التعاون المستقبلية ومسئوليات كل طرف، وذلك فى غضون الشهور القليلة المقبلة.