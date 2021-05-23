وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن ذلك يأتى فى إطار تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع كبرى الشركات العالمية فى مجال تطوير التعليم الفنى.
واتفق الطرفان على أهمية العمل نحو تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى فى مصر، عن طريق الحملات الإعلامية المدروسة التى تتضمن عرضًا لاحتياجات المستقبل من المهارات والتكنولوجيات، وأهمية إتقان خريجى التعليم الفنى المصرى المطور لمهارات: "العلوم - التكنولوجيا - الهندسة – الرياضيات (STEM)" التى تؤهلهم لإتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة، إضافة إلى ضرورة تزويد هؤلاء الخريجين بمهارات الاتصال باللغات الأوروبية من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية فى أسواق العمل فى دول الاتحاد الأوروبى.
كما اتفق الجانبان على دعم النموذج الجديد لمدارس التعليم الفنى المطورة المتمثل فى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، التى تم إدخالها مؤخرًا فى مجال التعليم والتدريب التقنى والمهنى فى مصر وتطوير النموذج بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفنى.
وتعهد الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون تفصيلى يحدد أوجه التعاون المستقبلية ومسئوليات كل طرف، وذلك فى غضون الشهور القليلة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق مع شركة ألمانية لتطوير التعليم الفنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.