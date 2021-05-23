مصر تشهد طفرة إعمار ضخمة.. رئيس الوزراء يستعرض ما نشرته مجلة ENR الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الصحفية، أن مصر، البلد الذى يبلغ عدد سكانه 103 ملايين نسمة، يشهد طفرة إعمار ضخمة، فى القلب منها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذى يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مبان عصرية حديثة.

وأضافت المجلة الأمريكية أن الحكومة المصرية أعلنت فى العام 2015 أنها ستبنى عاصمة جديدة، فى منطقة تقع بين الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينتين بهما موانئ مهمة، هما السويس والعين السخنة، لافتة إلى أنه عند اكتمال أعمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة فى عام 2050، ستكون موطنا لنحو 7 ملايين مواطن.

وتأتى أهمية مجلة ENR الأمريكية فى كونها متخصصة فى تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة، عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها فى صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حول العالم، كما تمد قراءها بالأخبار المتعلقة بمجال الهندسة والإنشاءات، وتقدم التحليلات والآراء التى يحتاجها المحترفون بقطاع الإنشاءات لتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة.

وقالت المجلة، إن شركة "المقاولون العرب" تضع اللمسات الأخيرة على مبنى البرلمان الجديد الذى تطلب إنشاؤه حتى الآن نحو 16.5 مليون ساعة عمل، ومجهود 6400 عامل و300 مهندس، ويقع مبنى البرلمان على مساحة 126 ألف متر مربع، ويضم 1000 مكتب إدارى.

وأضافت: "تمثل المرحلة الأولى قلب مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتركز هذه المرحلة على الاحتياجات الأساسية للمشروع وتشغيله، وستكون على مساحة 40 ألف فدان، تضم الحى الحكومى والمنطقة التجارية، ومنطقة وسط المدينة التى سيتم إنشاؤها على طول النهر الأخضر".

وتابعت المجلة الأمريكية: "وفى المرحلة الثانية، من المخطط التوسع فى المدينة بمساحة 47 ألف فدان أخرى مع إقامة المزيد من المناطق السكنية والتجارية، وسيشمل التوسع أيضا المرحلة الثالثة، حيث ستتم إضافة 97 ألف فدان أخرى."

ونقلت ENRعن محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة "كولدويل بانكر الشرق الأوسط" ونائب رئيس بنك الاستثمار "أكيومن"، ورئيس لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، قوله: "يمكنك تصور مدينة تمتد من نهر النيل إلى البحر الأحمر، نحن نشهد شيئًا مهمًا فى تاريخ مصر"، لافتا إلى أن الحكومة تستخدم عائدات بيع الأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة لتمويل المشروع، مضيفا: "اعتدنا أن نقلق بشأن الاستثمار، ولكن لم يعد الأمر كذلك".

كما نشرت المجلة تصريحات لطارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "ريدكون للتعمير"، وهى إحدى الشركات المشاركة فى أعمال الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل الفنادق، ومراكز التسوق، والمبانى فى منطقة الأعمال المركزية، ومحطة تبريد المياه للحى الوزارى، والحديقة المركزية، أكد خلالها أن "ريدكون" وحدها توظف 3000 فرصة عمل ميدانية فى مشروعاتها، فضلا عن المئات الذين يتم توظيفهم من قبل مقاولى الباطن.

وأضاف الجمال، وفقا لتقرير المجلة الأمريكية، أن الشركات المصرية تنفذ من 70% إلى 80% من أعمال التشطيبات النهائية بمبانى العاصمة الإدارية الجديدة، و40% من أعمال الكهروميكانيكا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن شركته تعمل فى إنشاء خطة سكة حديد فائق السرعة سيربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، قائلا: "الاهتمام بمشروعات النقل سيكون مفتاح النجاح لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة".