مدبولى يتابع مع وزير الرى الموقف التنفيذى لمشروعات العام المالى

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أشار مدبولى، إلى أن لقاء اليوم يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التى سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة مع الوزراء للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها مختلف الوزارات فى جميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد، سعيًا للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن، ودخولها الخدمة، بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والرى، موقف مشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم الارتباط لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بطول 8230 كم، وبتكلفة حوالى 27 مليار جنيه، وبلغ إجمالى أطوال الترع التى تم تأهيلها 1720 كم بتكلفة حوالى 5 مليارات جنيه وذلك حتى 23 مايو الجارى، ومتبقى 21 مليار جنيه سيتم تنفيذها خلال عامين ماليين.

وأضاف الوزير، فى هذا السياق أنه جار تنفيذ 3615 كم، وجار الطرح والاسناد لـ2895 كم، مستعرضا نماذج للترع التى تم تأهيلها بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تنفيذ أعمال تأهيل ترع بطول حوالى 4000 كم خلال العام المالى المقبل 2021-2022 بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه.

وعرض الدكتور محمد عبدالعاطى، الموقف التنفيذى للمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث حتى 18 مايو الجارى، موضحا أنه وفقا لخطة الوزارة، فإنه من المستهدف تحويل 516 ألف فدان لنظام الرى الحديث، تم تنفيذ 314 ألف فدان، بنسبة 60% من المستهدف وذلك فى 7 محافظات هى: شمال سيناء، ومرسى مطروح، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسوان، وفى هذا الصدد قدم الوزير خلال الاجتماع نماذج لأفضل النماذج من المواطنين الذين قاموا بتنفيذ التحول لنظام الرى الحديث.

وتطرق الوزير، إلى موقف مشروعات مجابهة مخاطر السيول، مشيرًا إلى أن إجمالى منشآت الحماية من السيول على مستوى الجمهورية بلغ 1595 منشأة، بواقع 293 سدا، و134 حاجز توجيه ومعبرا، و1012 بحيرة وخزانا، و47 قناة صناعية، و48 جسر حماية، و34 تأهيل مخرات، مضيفا أن الأعمال المنتهية حتى مايو الجارى من حيث عدد المنشآت بلغ إجماليها 48 منشأة بتكلفة 548 مليون جنيه، وبسعة تخزينية 85 مليون م3، بينما توجد مشروعات جارية فى هذا الإطار بتكلفة 556 مليون جنيه، بإجمالى 63 منشأة.

وتابع الوزير أن عدد منشآت الحماية فى محافظة جنوب سيناء بلغ 458 منشأة حماية، و51 منشأة حماية فى محافظة شمال سيناء، و63 منشأة حماية فى محافظة البحر الأحمر، و617 منشأة حماية فى محافظة مطروح، إلى جانب 251 منشأة حماية فى محافظات: الجيزة، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وفى سياق آخر، استعرض وزير الموارد المائية والرى موقف مشروعات تحويل تشغيل آبار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بالوادى الجديد، حيث تم الانتهاء من تحويل 282 بئرا، تعمل بالطاقة الشمسية، وجار تحويل 93 بئرا بتكلفة 205 ملايين جنيه، و13 بئرا بالواحات البحرية بـتكلفة 38 مليون جنيه.

وتناول الوزير، خلال الاجتماع، موقف مشروعات حماية الشواطئ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بأطوال 118 كم، وجار تنفيذ مشروعات أخرى بأطوال 48 كم، بتكلفة 2.63 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ حمايات من خلال منحة صندوق المناخ الأخضر بأطوال 69 كم وبتكلفة 30 مليون دولار.

وفى هذا السياق، تم استعراض موقع مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بالإسكندرية، وأعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية من "بئر مسعود" حتى المحروسة، وحماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزه.

واستعرض الوزير الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه "محطات الخلط" التى تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الرى فى نهايات الترع، موضحا أن عدد محطات اعادة الاستخدام يصل حالياً الى 454 محطة، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعى على مياه الترع فى مايو 2021 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه.

وحول موقف إزالة التعديات، قال الدكتور محمد عبدالعاطى، إنه تمت إزالة نحو 577 ألف مخالفة منذ بدء حملة إزالة التعديات حتى مايو الجارى.

وفى إطار استعراضه لملفات عمل الوزارة، خلال لقائه برئيس الوزراء، تطرق وزير الموارد المائية والرى إلى مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، التى تعد من أقدم المنشآت المائية فى مصر، وتخدم زماما مساحته 1.5 مليون فدان، يضم 5 محافظات، ويهدف المشروع إلى إحلال مجموعة القناطر الحالية التى تجاوز عمرها الافتراضى الـ 149 عاما، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى التصرفات لضمان توزيع منتظم على الفروع، لافتا إلى أنه تم الطرح وتقدمت شركتان لتنفيذ المشروع، وجار الانتهاء من أعمال التقييم.

وفى سياق متصل، تستمر أعمال الصيانة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية، ومن أحدث أعمال التدعيم والصيانة، تأهيل الهويس الشرقى لقناطر إسنا الجديدة، كما تم التشغيل التجريبى للهويس للملاحة النهرية مطلع الشهر الجارى، وجار تنفيذ بعض الأعمال التكميلية وتوريد قطع الغيار.

وفيما يتعلق بمشروعات محطات الرفع العملاقة الجارية، أشار الوزير إلى إنشاء وإحلال وتجديد 9 محطات رفع عملاقة بتكلفة 800 مليون جنيه، ويوجد 6 محطات جاهزة للافتتاح، هى محطات: المراشدة الجديدة بقنا، والمحسمة 1 بالشرقية، والفارما بالاسماعيلية، والخيرى الجديدة بالبحيرة، ومحطة فارسكور بدمياط، ومحطة البطس بالفيوم.

وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، أوضح وزير الرى أن هذه المشروعات تضمنت أعمال إنشاء وإحلال وتجديد شبكات صرف مغطى بزمام 50 ألف فدان بتكلفة وصلت إلى نحو 400 مليون جنيه، وكذلك إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بزمام قدره 100 ألف فدان، بتكلفة إجمالية قدرها 443 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تغطيات المصارف لمسافة 1760م، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 43 كوبرى، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 6 سحارات، إلى جانب تنفيذ أعمال نزع حشائش بإجمالى طول 26.2 ألف كم.

وأشار وزير الرى إلى أن من بين المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، مشروع تدعيم سحارة الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد لاستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتى صرف صحى أبورواش وزنين، وعملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقى الهيدروليكى على مصرف "ننا" الرئيسى أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، وخط السكة الحديد القاهرة ــ أسوان، ومشروع توسيع وتعميق مجرى طرد المكس، ومشروع عملية تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط لتوسعة الطريق لخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم فى اتجاه الدائرى الجنوبى أسفل محور المريوطية.

كما تناول خلال الاجتماع جهود الوزارة للتعامل مع شكاوى نقص مياه الرى، وما تم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة فى أعمال استرداد وتقنين أراضى الدولة، ونزع الملكية للمنفعة العامة لصالح إقامة عدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية، هذا إلى جانب الجهود المبذولة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى لعدد من المدن والكفور والعزب والنجوع، فضلاً عن المشاركة فى حصر كافة أملاك الأوقاف، وإنشاء قواعد بيانات مكانية متكاملة لها.

وأطلع وزير الرى، رئيس الوزراء على ما قامت به الوزارة من أعمال فى إطار مشروع حماية وتدعيم السد العالى وخزان أسوان، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات فى هذا المشروع وصل إلى 352 مليون جنيه.

كما تطرق وزير الرى خلال الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمشروع إعادة استخدام مياه مصرف بحر البقر لتنمية شمال ووسط سيناء، موضحًا أن الأعمال الجارى تنفيذها غرب قناة السويس تصل تكلفتها إلى نحو 4.1 مليار جنيه، وأن معدل التنفيذ وصل إلى 73%، ومن المتوقع انتهاء الأعمال فى 30 سبتمبر القادم.