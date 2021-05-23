التعليم العالى: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة، وهي:

▪️الدكتورة/ أماني عبد الرحمن عباس محمد عوض الله عميدا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.

▪️الدكتورة/ إيمان مسعد زكي الحفني عميدا لمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.

▪️الدكتورة/ هبة محمود حسين القاضي عميدا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية.

وفى سياق آخر، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان، ووجه المجلس الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، لاستضافتها الاجتماع.

وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمى والبحثى للجانب الفلسطينى، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.