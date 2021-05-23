فاكسيرا: نتعاون مع كبرى شركات الصين لإنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بمصر

قالت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن تصنيع لقاح كورونا فى مصر يعتبر خطوة جيدة، مضيفة أن هناك تعاونا مع كبرى الشركات الصينية لإنتاج وتصنيع لقاحات كورونا فى مصر.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أنه بداية شهر يوليو ستشهد بداية خروج أول جرعات لقاحات كورونا صنع فى مصر.
وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، انه من المستهدف إنتاج 40 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصنع فاكسيرا، مضيفة: نستهدف إنتاج 900 جرعة مرحلة أولى ويتم اختبارها وطرحها مباشرة فى السوق المصرى، بالإضافة إلي أن هناك خطة بعد الاكتفاء الذاتى سيتم التصدير للدول الخارجية.
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