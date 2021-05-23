ليفربول يتأهل بثنائية ماني ضد كريستال بالاس.. فيديو

حقق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون مقابل فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي، ليتأهل رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله السنغالي ساديو ماني بالدقيقة 36 نتيجة كرة ركنية وسط ارتباك من مدافعي كريستال بالاس ليضعها فى المرمى. وعاد ماني ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد مجهود مميز من النجم محمد صلاح الذي انطلق بالكرة ومرر الكرة للمهاجم السنغالي في مواجهة المرمى. وبتلك النتيجة ينهي ليفربول الموسم محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع الذي خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، وبفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي الخامس الذى خسر أمام توتنهام 4-2، فيما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز الـ13 برصيد 44 نقطة. وحسم هاري كين نجم توتنهام هوتسبير لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدف بفارق هدف وحيد عن محمد صلاح، بعد أن سجل كين هدفا في انتصار السبيرز على ليستر سيتي 4-2.

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