/632180/لجنة-البيئة-والطاقة-بمجلس-النواب-تناقش-موزانة-وزراة-الكهرباء-صور

تناقش لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعها اليوم، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2021/2022، فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها:  ديوان عام الوزارة.  هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.  هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.  هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

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