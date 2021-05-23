دينية النواب تناقش الموزانة العامة وخطة التنمية لجامعة الازهر «صور»

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تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور علي جمعة، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، فيما يخص جامعة الأزهر.

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