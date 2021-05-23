/632184/جولة-الحسم-كين-يخطف-جائزة-الهداف--من-محمد-صلاح-وليفربول-وتشيلسي--إلى-دوري-أبطال-أوروبا

أنهى ليفربول المباراة التي جمعته بضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد , حيث انتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم الريدز بهدف دون مقابل فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2020/2021.

أهداف اللقاء

سجل هدف ليفربول السنغالي ساديو ماني فى الدقيقة 36 من المباراة, نتيجة كرة ركنية وسط ارتباك من مدافعي كريستال بالاس ليضعها ساديو ماني في المرمى قبل أن يضاعف ماني النتيجة لصالح “الريدز”, ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق 4 أهداف عن ليستر سيتي الذي يحل في المركز الرابع برصيد 69 نقطة أيضا.

حسم ليفربول تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كريستال بالاس بهدف دون رد وضمن صعوده، دون النظر لنتائج تشيلسي وليستر سيتي، خاصة أنه يتفوق بفارق الأهداف مع فريق الثعالب بأربعة أهداف, وذلك بعد موسم صعب للغاية على رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب.

من ناحية أخري نجح نادي تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوزروبا في النسخة المقبلة وذلك بالرغم من هزيمته أمام أستون فيلا في الجولة الختامية بهدفين لـ هدف على ستاد “ فيلا بارك “ ليحجز “البلوز” بطاقة العبور الرابعة مستغلا تعثر ليستر سيتي في ملعبه أمام توتنهام بالتعادل بهدفين لكل فريق بغض النظر عن بالفوز بنهائي النسخة الحالية أمام مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهم في نهائي دوري أبطال اوروبا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذا يصبح ترتب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الختامية كالتالي :

مانشستر سيتي أولا برصيد 86 نقطة

مانشستر يونايتد 74 نقطة

ليفربول 69 نقطة

ويحل تشيلسي رابعا برصيد 67 نقطة

وبنفس الرصيد من النقاط يأتي ليستر في المركز الخامس

هداف الدوري

على صعيد أخر خطف النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام جائزة هداف الدوري الإنجلزي لهذا العام وذلك بعدما فض الصرع مع الدولي المصري محمد صلاح في الجولة الأخيرة ويحرز هدف فريقه الأول أمام ليستر سيتي ليحسم الجائزة لصالحه بـ 23 هدف وبفارق هدف عن الفرعون المصري الذي أحرز 22 هدف .