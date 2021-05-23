/632186/رئيس-الوزراء-يتابع-مع-وزير-الري-الموقف-التنفيذي-لمشروعات-خطة-العام-المالي-الحالي

تابع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الحالي، معلنا سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية تنفيذا لتكليفات الرئيس.

وأعلن وزير الري، تأهيل 1720 كم ترع، وأنه جار تنفيذ 3615 كم، وجار الطرح والإسناد لـ 2895 كم، فضلًا عنتنفيذ 314 ألف فدان بالمشروع القومي للري الحديث بنسبة 60% من المستهدف.

وأكمل أنه تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بأطوال 118كم وجار تنفيذ مشروعات أخرى بأطوال 48 كم بتكلفة 2.6 مليار جنيه، فضلًا عن إزالة نحو 577 ألف مخالفة منذ بدء حملة إزالة التعديات على نهر النيل.

الموقف التنفيذي للمشروع القومي للتحول للحديث

وعرض محمد عبد العاطي الموقف التنفيذي للمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث حتى 18 مايو الجاري، موضحا أنه وفقا لخطة الوزارة، فإنه من المستهدف تحويل 516 ألف فدان لنظام الري الحديث، تم تنفيذ 314 ألف فدان، بنسبة 60% من المستهدف وذلك في 7 محافظات هي شمال سيناء، ومرسى مطروح، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، وفي هذا الصدد قدم الوزير خلال الاجتماع نماذج لأفضل النماذج من المواطنين الذين قاموا بتنفيذ التحول لنظام الري الحديث.

وتطرق الوزير إلى موقف مشروعات مجابهة مخاطر السيول، مشيرا إلى أن إجمالي منشآت الحماية من السيول علي مستوى الجمهورية بلغ 1595 منشأة، بواقع 293 سدا، و134 حاجز توجيه ومعبرا، و1012 بحيرة وخزانا، و47 قناة صناعية، و48 جسر حماية، و34 تأهيل مخرات.

عدد منشآت الحماية في محافظة جنوب سيناء

وأضاف أن الأعمال المنتهية حتى مايو الجاري من حيث عدد المنشآت بلغ إجماليها 48 منشأة بتكلفة 548 مليون جنيه، وبسعة تخزينية 85 مليون م3، بينما توجد مشروعات جارية في هذا الإطار بتكلفة 556 مليون جنيه، بإجمالي 63 منشأة.

وتابع الوزير أن عدد منشآت الحماية في محافظة جنوب سيناء بلغ 458 منشأة حماية، و51 منشأة حماية في محافظة شمال سيناء، و63 منشأة حماية في محافظة البحر الأحمر، و617 منشأة حماية في محافظة مطروح، إلى جانب 251 منشأة حماية في محافظات: الجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

تحويل تشغيل آبار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية

وفي سياق آخر، استعرض وزير الموارد المائية والري موقف مشروعات تحويل تشغيل آبار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بالوادي الجديد، حيث تم الانتهاء من تحويل 282 بئرا، تعمل بالطاقة الشمسية، وجار تحويل 93 بئرا بتكلفة 205 ملايين جنيه، و13بئرا بالواحات البحرية بـتكلفة 38 مليون جنيه.

وتناول الوزير، خلال الاجتماع، موقف مشروعات حماية الشواطئ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بأطوال 118 كم، وجار تنفيذ مشروعات أخرى بأطوال 48 كم، بتكلفة 2.63 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ حمايات من خلال منحة صندوق المناخ الاخضر بأطوال 69 كم وبتكلفة 30 مليون دولار.

الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه

وتم استعراض موقع مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بالإسكندرية، وأعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية من "بئر مسعود" حتى المحروسة، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه.

واستعرض الوزير الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه (محطات الخلط) التي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الري في نهايات الترع، موضحا أن عدد محطات اعادة الاستخدام يصل حالياً الى 454 محطة، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعي على مياه الترع في مايو 2021 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه.

موقف إزالة التعديات

وحول موقف إزالة التعديات، قال محمد عبدالعاطي إنه تمت إزالة نحو 577 ألف مخالفة منذ بدء حملة إزالة التعديات حتى مايو الجاري.

وفي إطار استعراضه لملفات عمل الوزارة، خلال لقائه برئيس الوزراء، تطرق وزير الموارد المائية والري إلى مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، التي تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر، وتخدم زماما مساحته 1.5 مليون فدان، يضم 5 محافظات، ويهدف المشروع إلى إحلال مجموعة القناطر الحالية التي تجاوز عمرها الافتراضي الـ 149 عاما، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في التصرفات لضمان توزيع منتظم على الفروع، لافتا إلى أنه تم الطرح وتقدمت شركتان لتنفيذ المشروع، وجار الانتهاء من أعمال التقييم.