مصطفى بكري أمام البرلمان: لا حل مع الصهاينة إلا بعودة الحق للشعب الفلسطيني «فيديو»

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تحدث النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الدور المصري فى حل القضية الفلسطينية، والذى ساهم فى وقف التصعيد الإسرائيلي تجاه الأشقاء.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب:" من المؤكد أن الموقف المصرى ليس بجديد، وربما هناك حلقات متعددة ومواقف متباينة لكن الثابت الأساسي، أن القضية الفلسطينية هى أمن قومي بالنسبة لمصر".

مصطفى بكرى: موقف القيادة السياسية هو موقف مصر الحقيقي والثابت

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مصطفى بكرى، قائلًا:" الرئيس السيسي عندما دعا إلى مبادرة وهو من باريس فى حضور الرئيس الفرنسي، لم تكن هذه المبادرة تبغى فقط وقف إطلاق النار، وإنما أكد على الحق الفلسطيني والسلام العادل والشامل وفقًا للمرجعيات الدولية".

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مصطفى بكرى، إلى أن موقف القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، هو موقف مصر الحقيقي والثابت لمن لا يعرفون قدر مصر ولمن لا يعرفون مواقف مصر شعبًا وقيادة، هذا الموقف ينطلق من وعى قومي بمخاطر الأمن القومي العربي، والذى تمثل سابقًا فى ليبيا والجنوب وسوريا والعراق".

مصطفى بكرى: مواقف الدولة المصرية متناسقة

وأضاف عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، قائلًا:" هذه المواقف تجدها متناسقة، فموقف الرئيس السيسي من سوريا كان واضحًا، حتى عندما اختلف بعض الأشقاء".

وتابع عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى:" نحن مع وحدة سوريا وعدم التدخل فى الشأن السورى، ومن هنا نحيي الرئيس على مواقفه الثابتة المعبرة عن أمانى الشعب المصرى، وهو بذلك كما قال أبو مجاهد، المتحدث باسم المقاومة الفلسطيني، الذى قال:" أتمنى من العرب جميعًا أن يقتدوا بمواقف الرئيس السيسي، وإذا كان بايدن قد حيا الرئيس السيسي أربع مرات، فنحن من هنا من بيت الشعب المصرى نقول له:" سر على بركة الله، الشعب المصرى كله يقف خلفك".

كما وجه عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، رسالة إلى المخابرات العامة، حيث قال:" أنتم بالفعل عبرتم فى اتصالاتكم، ومواقفكم وترجمتم ما يقوله الرئيس".

وأيضًا وجه بكرى رسالة إلى وزارة الخارجية، حيث قال:" ونقول للخارجية المصرية أيضًا، الدبلوماسية بالفعل حققت المستحيل، ونحن أيضًا نحييكم ونقدم لكم كل التحية".

وتابع:" ونحيي أيضًا الرئيس محمود عباس «أبو مازن» بحكمته ورؤيته ودفاعه عن الأرض والمقاومة، مضيفًا:" لا حل مع الصهيانة إلا بعودة الحقوق الوطنية المشروعة".

وأختتم:" اليوم هناك محاولة جديدة لاقتحام المسجد الأقصى، هؤلاء لا عهد ولا سلام ، ولكن نحن على يقين وثقة بالشعب المصرى بكل أبناءه وأفراده وأن أبناء هذه الأمة بالقواسم المشتركة، وأن الوحدة الوطنية التى تحققت على الأرض فى فلسطين، الشعب والفصائل سيكون بداية النهاية للدولة العبرية التى لا تساوى شئ".