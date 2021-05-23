صور.. محافظة الإسكندرية ومقاطعة فويفودينا الصربية توقعان خطاب نوايا

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بمكتبه إيجور ميروفيتش، رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا بجمهورية صربيا، وذلك خلال زيارته الرسمية لمحافظة الإسكندرية على رأس وفد حكومى وتجارى.





ويضم الوفد الصربى بوشكو فوزوريفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة، وذلك لبحث تعزيز العلاقات على كافة المستويات بين الجانبين. ورحب المحافظ برئيس حكومة مقاطعة فويفودينا على أرض الإسكندرية، مؤكدا على أهمية تلك الزيارة التى تتوج الجهود المشتركة لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة. ووقع المحافظ ورئيس حكومة مقاطعة فويفودينا خطاب نوايا لتنمية العلاقات الودية والتعاون بين مقاطعة فويفودينا بجمهورية صربيا ومحافظة الإسكندرية. واتفق الطرفان على العمل على تحقيق المنفعة المتبادلة، وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارة، وخاصة فى مجال صناعة الأغذية والتعاون فى مجال الزراعة والنقل والتعليم والعمل على تعزيز التبادل الثقافى. ومن المقرر أن يشهد محافظ الإسكندرية توقيع برتوكول التعاون بين غرفة التجارة بالإسكندرية وغرفة التجارة و الصناعة بإقليم فويفودينا.

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