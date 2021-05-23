سينرجى تطرح البرومو التشويقى لفيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى

طرحت شركة سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، البرومو التشويقى لفيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، والذى من المقرر طرحه في دور عرض السينمات يوم الأربعاء 2 يونيو المقبل.

وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطارمن الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.