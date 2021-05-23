غادة عجمي تشيد بدور مصر الكبير في أحداث فلسطين الأخيرة «فيديو»

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أشادت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج،وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ،أن مصر أم الدنيا وستظل أم الدنيا برئيس محنك سياسيا ويمتلك خبرة سياسية ومخابراتية عالية،مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وضع البصمة بالنسبة للعالم بصفة استراتيجية اقتصادية استثمارية فى كل دول العالم، وآخرها البصمة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي،من خلال دور مصر فى القضية الفلسطينية ووقف اطلاق النار لأول مرة بدون شروط ،مؤكدة أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت على رأس أولويات القيادةالسياسية فى مصر منذ بدايتها.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأشارت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن التحركات المصرية على أرض الواقع فى القضية الفلسطينية، أثبتت للعالم الدور الريادي والمحوري الذي تقوم به للعالم، وما تمثلة من أمن واستقرار للمنطقة مما جعلها تحظي بإشادات دولية وعربية،مؤكدة أن مصر لها دور مركزي فى حل القضية الفلسطينية.

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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على قانون العلاوة.

كما شهدت الجلسة اليوم، الإشادة بدور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.