/632190/حاتم-حشمت-يشيد-بجهود-مصر-المخلصة-في-تهدئة-الاوضاع-في-غزة

أكد النائب اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية حزب حماة وطن بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب أن التهدئة بين اسرائيل والفلسطينيين، ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والمؤسسات المعنية، فقد نزع فتيل حرب دامية وحقن دماء الابرياء وويلات الحرب والعدوان نحو الامن والتنمية والاستقرار والرخاء للشعوب .

تسوية القضية الفلسطينية يؤدي إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين

وتابع النائب حاتم حشمت أن هذا الاتفاق في تلك المرحلة الدقيقة يعكس حرص مصر على أمن واستقرار المنطقة ورؤية قيادتها السياسية الثاقبة،أن القضية الفلسطينية هى جوهر الصراع فى الشرق الاوسط، وان تحقيق التهدئة وتسوية القضية الفلسطينية، يؤدى لتحقيق السلم والامن الدوليين باعتباره احد اهم مقاصد الامم المتحدة والمجتمع الدولى وانه لابد من اطلاق عملية سياسية تؤدى لتحقيق حلم الفلسطينيين فى دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف فى ضوء حل الدولتين والقرارات الدولية .

مكانة مصر دولياواقليميا

واضاف النائب حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، ان الرئيس السيسى قيادة وطنية مخلصة تحظى باحترام قادة الدول اقليميا ودوليا، وقد تبنى سياسة خارجية تتسم بنبل المقاصد، وقد اكتسبت سياسته مصداقية فى الاوساط الدولية حيث انها سياسة افعال لا اقوال وترنو الى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية .

اقرا ايضا :مصطفى بكري أمام البرلمان: لا حل مع الصهاينة إلا بعودة الحق للشعب الفلسطيني «فيديو» واختتم النائب حاتم حشمت ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بأن الهيئة البرلمانية والشعب المصرى يقفون وراء قيادتهم السياسية وكلهم ثقة فى قيادته الحكيمة لمصر وسياساته العربية والدولية.