أمينة خليل..تعرضت للتنمر في بداية انطلاقها لتك السبب وجمعتها قرابة بحورية فرغلي

/632191/أمينة-خليلتعرضت-للتنمر-في-بداية-انطلاقها-لتك-السبب-وجمعتها-قرابة-بحورية-فرغلي

أمينة خليل، الفنانة التي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد خروج الفنانة حورية فرغلي التي انتقدت تصرفاتها تجاهها في محنتها، على الرغم من صلة القرابة القوية التي تجمع بينهما.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن حياة الفنانة أمينة خليل، ومسيرتها الفنية التي أبهرت من خلالها الجمهور، حيث كانت آخر أدوار بطولتها مسلسل خلي بالك من زيزي الذي حصد على نجاحًا واسعًا.

معلومات عن حياة أمينة خليل وكيفية خروجها إلى عالم الفن

تعد الفنانة أمينة خليل، ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل، حيث درست في طفولتها الباليه، وظل حلم التمثيل يطاردها منذ الصغر، لتبدأ تأخذ أول خطواتها تجاه حلمها، لتحصل على البكالوريوس في التمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية عام 2009.

درست المسرح في الولايات المتحدة بمسرح لي ستراسبرج، لتكون بدايتها مع التمثيل كانت عام 2011 بعدما شاهدها المخرج مروان حامد في إحدى الحفلات ورشحها لمسلسل "شربات لوز" الذي شاركت فيه مع الفنانة يسرا والراحل الفنان سمير غانم.

مسيرة أمينة خليل الفنية

بدأ انطلاق الفنانة أمينة خليل في الساحة الفنية يزداد ليكون ثاني أعمالها مسلسل طرف تالت، ومن ثم دخلت في عمل جديد مع يسرا في عام 2013 بمسلسل نكدب لو قولنا مبنحبش.

شاركت "خليل"، مع الفنان عادل إمام في مسلسل "صاحب السعادة" عام 2014، لتزداد توهجًا في دورها داخل مسلسل جراند اوتيل، الذي حقق نجاحًا باهرًا.

كانت أول بطولة بالنسبة لها في مسلسل لية لأ الذي تم عرضه للمرة الأولى على إحدى المنصات الإلكترونية، ليحقق نجاحًا ساحقًا ويصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أمينة خليل تتعرض للتنمر

تعرضت للتنمر كثيرًا بسبب حجم أنفها، وفكرت في إجراء عملية تجميل واتخذت القرار، إلا أن قبل الذهاب لطبيبها بيوم سقطت أرضًا فشعرت كأنها رسالة كمن ربها ولن تفكر في ذلك الموضوع مجددًا.

خطوبة أمينة خليل

فاجأت جمهورها ومتابعيها بصور خطوبتها على رجل الأعمال عمر طه في منتصف يوليو 2020، لتظل لفترة طويلة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن من بعدها لن تظهر في صور كثيرة مع خطيبها، لتضع على حياتها الشخصية سور خاص لن يستطيع أحد تجاوزه.

علاقة حورية فرغلي بـ أمينة خليل

أوضحت "خليل"، أن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية فرغلي، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.