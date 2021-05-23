هشام هلال لتحيا مصر: الرئيس السيسي أثبت للعالم بأن مصر صاحبة أفعال لا أقوال«فيديو»

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أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، بالدور الذي قامت به القيادة السياسية فى ظل توجيهات الرئيس السيسي، لدعم الأشقاء فى فلسطين، فضلا عن التنسيق بين الفصائل الفلسطينية، ووقف اطلاق النار بدون شروط لأول مرة بين الطرفين.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، المبادرة التي اطلقها الرئيس السيسي لاعادة إعمار غزه، بتخصيص 500 مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الاعمار،فضلا عن ارسال المساعدات الطبية والغذائية، وفتح معبر رفح البري لاستقبال حالات الجرحي والمصابين،جراء القصف العشوائي على قطاع غزه،إضافة إلى ندب اطباء من الاطقم الطبيةبجميع المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد، للمساهمة فى علاج الحالات القادمة من غزه.

اشادات دولية

ولفت النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، إلى الاشادات الدولية التي وجهت للقيادة السياسية المصرية، من خلال تدخلها لحفظ أمن واستقرار المنطقة، وحقنا للدماء، وحرصها على وقف التصعيد فى قطاع غزه بين الفلسطينين وقوات الاحتلال.

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وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على قانون العلاوة، كما شهدت الجلسة اليوم، الإشادة بدور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.