/632193/ممارسات-شاذة-مع-جثة-داخل-مسجد-يثير-غضب-السوشيال-ميديا

فى مشهد غريب وخارج، قام أحد الشباب بأداء دور تمثيلي مع صديقه بتجسيد «جثة» والتنكيل بها فى أحد المساجد، بشكل أثار غضب الكثير من المتابعين.

فعل شاذ بأحد المساجد

وفى الصورة المتداولة، ظهر شاب وهو يحمل «جثة شخص» يبدوا منها أنه صديقه ويقومان بأداء مشهد تمثيلى فى إحدى المساجد، ويقوم الشخص الأول بطرحه أرضًا بما يوحي أنه يقوم بالتنكيل بالجثة.

وعلق الكثير من المواطنين على الصور المتداولة، والتى أثارت غضب المتابعين، حيث قال أحدهم:" اية الهدف من أنك تتصور صور زي دي، ممكن هو مريض نفسي والملفوف فى الكفن برضوا مريض، طب اللى فتح المسجد واللى صور المشهد السيئ دا نوصفهم بـ اية؟

وقال آخر:” دا سلوك واحد مجنون ولازم يتعاقب على اللى بيعمله، يعني اية يقوم بالتنكيل بالجثة بالشكل دا، الميت له حرمة يا ابني والعيب أن مافيش حد فهمك الصح من الغلط، بس أنت أكيد مريض نفسي”.

وقال أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" حتي لو كانت متركبة فلازم تعرف أن الميت ليه حرمته في أي دين وفي احترام لدور العباده مسجد كان أو كنيسة".

وذكر أحدهم قائلًا:" تبقي مصيبه لو ده شخص طبيعي مسؤول عن مسجد، ولازم يعرف أن اللى بيعمله دا غلط ويعرف أن للميت حرمة، دا سلوك همجي ومستفز جدًا”.