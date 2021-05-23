/632194/مخاوف-داخل-الإسماعيلي-بسبب-حكم-مباراة-مصر-المقاصة-في-الدوري

كشفت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم ، عن لجنة الحكام التي تدير مواجهة الإسماعيلي و مصر المقاصة والتي من المقرر إنطلاقها ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز ، بعد أن خسر الفريق الأصفر المواجهة في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.

وتفام المباراة بين الإسماعيلي ومصر المقاصة في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز في تمام السابعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ، فيما اثار طاقم تحكيم لقاء الدروايش والنادي الفيومي الخوف داخل جدران القلعة الصفراء.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي و مصر المقاصة بالدوري

ويدير المباراة بين الإسماعيلي و مصر المقاصة للحكم عبد العزيز السيد حكم ساحة ، ويعاونه هاني خيري و عماد العقاد كمساعدين حاملين للراية، بينما تولى محمد الجاريحي مسئولية الحكم الرابع ، وتقرر تعيين حسام أحمد حكما لتقنية الڤيديو “الڤار” بالإضافة لأحمد حامد فهيم.

وأثار طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي و مصر المقاصة والمقرر إنطلاقها في تمام السابعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ، الخوف بين جماهير الدروايش ، خاصة أن أسماء الحكام ليس ضمن الفئة الأولى في التحكيم ، يأتي هذا في ظل خوف عشاق الأصفر من خطأ قد يكلف الفريق الكثير.

الإسماعيلي يواجه مصر المقاصة

ومن المقرر أن يعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق والتي من المحتمل أن تكون :

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : محمد صادق، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.