حورية فرغلي تتلقى اتصالًا من ووالدها عقب مناشدة عمرو الليثي 

/632197/حورية-فرغلي-تتلقى-اتصالا-من-ووالدها-عقب-مناشدة-عمرو-الليثي

فاجئت حورية فرغلي جمهورها بعودة الأمور إلى طبيعتها بينها وبين والدها وإنهاء خلافهما وخصومتهما بعد ظهورها في برنامج «واحد من الناس» للإعلامي عمرو الليثي على فضائية قناة «الحياة».

دوت الخليج يرصد إنهاء الخلاف القائم بين الفنانة حورية فرغلي ووالدها وتفاصيل المكالمة التي تسببت في مصالحتهما.

حورية فرغلي تتلقى مكالمة من والدها عقب ظهورها ببرنامج واحد من الناس

قالت فرغلي، إنها تلقت اتصالاً هاتفيًا من والدها، عقب مناشدة الإعلامى دكتور عمرو الليثى له باحتضانها والتواصل معها لأنها في أمَسّ الحاجة إلى رعايته ودعمه، وتابعت مؤكدة أنه سيتقدم لزيارتها في أقرب وقت.

وأضافت، أن السعادة غمرتها فور سماع صوت والدها، وأنها شعرت بسعادة كبيرة بدعم عدد كبير من متابعي حلقتها بالأمس ببرنامج واحد من الناس، والذين أعادوا إليها الحياة مرة أخرى بإشعارها أنها ليست وحيدة.

تصريحات حورية فرغلي في برنامج واحد من الناس

وقد أدلت النجمة حورية فرغلي، بالعديد من التصريحات الهامة بعدما حلت ضيفة على البرنامج، منها ما هي خاصة بعلاقتها بوالدها حيث ذكرت قائلة: "والدي انفصل عن والدتي وهى عندها 48 ساعة لقد راهن من حوله أن العملية ستفشل، وهو أستاذ جراح فى إحدى الدول العربية منذ 50 سنة، وكان أول ظهور له فى حياتى عام 2002، وقام بمقاطعتى منذ فترة؛ لأنه كان دائما يرفض مساندتى فى أى مشكلة، وفى آخر مشكلة بينى وبين والدتى طلبت منه التدخل فرفض، فواجهته أنه لم يقف بجانبى فغضب منى ومن وقتها لم يرد علي".

كما عاتبت على الفنانة أمينة خليل من خلال البرنامج بأن رغم وجود صلة قرابة تجمعهما معًا، إلا أنها لم تسأل عنها مطلقًا خلال محنة مرضها وكانت تعاملها ببرود.

وعن عدم إنجابها صرحت قائلة: "ربنا كتبلي لا أنجب بسبب مرض وراثي، وأنا راضية بقضاء ربنا، واستأصلت ٧ أورام ليفية من الرحم”.