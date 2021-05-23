السفير السعودى بالقاهرة يلتقى نظيره الصومالى

جدة - نرمين السيد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلى بمكتبه بمقر السفارة، اليوم الأحد، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية إلياس شيخ عمر أبوبكر.





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