السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر الوحيدة التى يحق لها التدخل فى شئونا 

قال السفير الفلسطينى لدى القاهرة دياب اللوح، أن فلسطين كانت فى حالة استنفار كامل شعبيا ودبلوماسيا، وكان هذا الاستنفار فى مصر أيضًا شعبا وحكومة، حيث أن الشعب المصرى كان يتابع لكل ما يجرى فى فلسطين بصفة عامة والقدس المحتلة خاصة وحى الشيخ جراح وغزة وغيرها من مناطق الضفة الغربية وأيضا كان هناك تضامن واسع فى العواصم العربية الكبرى وعواصم العالم.

ووجه السفير الفلسطينى خلال حوار فى برنامج "أخر النهار" مساء اليوم الأحد، الشكر لمصر رئيسا وشعبا وحكومة على ما قدمته للقضية الفلسطينية وما قدمته من دعم الشعب الفلسطينى قبل نكبة فلسطين وبعدها وحتى الآن.

وأوضح اللوح أن مصر قدمت شهداء وضحايا لفلسطين ووقفت بجانبه منذ سنوات طويلة، كما وقفت مع الشعب الفلسطينى منذ اللحظة الأولى من العدوان الإسرائيلى الغاشم الأخير.

وأوضح سفير رام الله لدى القاهرة، أن الدبلوماسية المصرية وكل أركان وزارة الخارجية المصرية والرئاسة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى خلقوا جبهة دولية لإدانة هذا العدوان ووقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى غزة.

وأشار اللوح أن الرئيس السيسى قال من قبل أن مصر ليست وسيط بل هى شريك لفلسطين، ونحن فى فلسطين نرى أنه لا يمكن لأى دولة أن تتدخل فى شئوننا الا مصر، لأنها صاحبة تاريخ معنا فى الوقوف بجانبنا.

وأوضح اللوح أن مصر وبعثات الجامعة العربية فى نيويورك وعلى المستوى الدولى كان لهم تحركات واسعة دبلوماسيا لوقف مجازر إسرائيل خلال الـ 11 يوما فى قطاع غزة.

وأكد أن الضرر الذى سببته إسرائيل فى قطاع غزة خلال العدوان الأخير يفوق كل الأضرار التى سببتها الحروب الأخيرة على قطاع غزة منذ عام 2006 وحتى اليوم، مشيرا إلى أن إسرائيل قامت بتدمير شبكة الطرق فى غزة بالكامل وشبكات الصرف الصحى والكهرباء والمياه حيث أن أكثر من 60% من شبكة الكهرباء تم تدميرها وآلاف البيوت بالقطاع بلا كهرباء

ولفت اللوح إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن فى قطاع غزة فقدوا منازلهم وممتلكاتهم حتى أوراق ثبوتهم وكل هؤلاء محتاجون مساعدات كبيرة عاجلة من السلطة الفلسطينية ومصر وغيرها من الدول، ومصر كانت من أولى الدول التى بادرت بإعادة اعمار غزة ومصر كانت اول من خصص أموال لإعادة الاعمار، مطالبا الدول العربية بحذو مصر بدفع أموال لإعادة إعمار القطاع.

وقال سفير فلسطين: "صحيح أن السلطة الفلسطينية لم تعلن أن قطاع غزة منطقة منكوبة لكن القطاع يعتبر منطقة منكوبة بالفعل بسبب ما فعلته القوات الإسرائيلية من تدمير شبه كامل للقطاع".