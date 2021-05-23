وزير التموين: الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي من السلع 

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تخدم 71 مليون مواطن في رغيف الخبز، ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميا هذا الأمر من خلال تقارير ترفع له.

أضاف المصيلحى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع داخل المحافظات، في إطار حرصه على دعم وزارة التموين بكافة الإمكانيات المادية لتوفير كافة السلع للمواطنين.

وأوضح الوزير أن 85% من السلع التموينية الخاصة بالشهر الحالي تم ضخها بالمنافذ التموينية، متابعا أن الشون الترابية كانت تتسبب في تلف 15% من مخزون القمح سابقا، ولكن بالرؤية الجديدة حيال صوامع التخزين الحديثة والتى تعمل بأحدث الطرق، مكنت من تقليل التالف من مخزون القمح في مصر.

وبالنسبة لفتح باب تسجيل مواليد جديدة في بطاقات التموين، أشار الوزير، إلى أن الأمر توقف بعد أزمة كورونا، ولكن وافق الرئيس على مقترح استثنائي بإصدار بطاقات لأسر الفئات الأكثر احتياجا، متابعا: "هدف الحكومة ليس تقليل الدعم ولكن إدارة الدعم، خاصة وأن دعم التموين تحول إلى نقدي مقابل سلع بعد أن كان عينيا بصورة تامة، فهو دعم نقدي مشروط، أما الخبز فما زال الدعم عيني، قائلا: "الموازنة الحالية لا تستطيع معها الحكومة فتح إضافة المواليد الجدد وصعب في الوقت الحالي".