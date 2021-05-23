/632198/حسن-الرداد-يتوعد-لمنتحل-شخصية-إيمي-سمير-غانم

نشر الفنان حسن الرداد، صورة من حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ينتحل شخصية زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مستغلًا تلك الحالة التي بها العائلة للترويج لعدد من الشائعات.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان حسن الرداد على الحساب المزيف الذي انتشر مؤخرًا التابع لزوجته، ليحذر منتحل شخصيتها متوعدًا له.

تعليق حسن الرداد على حساب زوجته المزيف

علق حسن الرداد على صورة الصفحة التي تحمل صورة الراحل سمير غانم وتحمل اسم زوجته، قائلًا: "أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتنقل أخبار عن إيمى سمير غانم، حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي، إيمي ليس لديها أى صفحة على فيس بوك وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة".

حرص الفنان حسن الرداد، على توجيه الشكر لعدد من نجوم الفن منهم محمد حماقي وهالة صدقي، ومصطفى شعبان وعمرو سعد، لتصرفهم النبيل تجاه ما تمر بها العائلة والوسط الفني بأكمله، بعدما فقدوا الفنان سمير غانم، حيث منهم من اعتذر عن الحفلات والأفراح.

وفاة سمير غانم

كان سمير غانم قد توفي، يوم الخميس الماضي، بعد معاناه مع فيروس كورونا، إلا أنه ترك أثره يتغلل في جسده ليصيب وظائف الجسد، ليخرج شقيقه ويوضح أنه الفيروس تسبب له في الإصابة بالفطر الأسود.