/632199/محمود-بدر-مصر-هي-السند-الحقيقي-للأمة-العربية-وفلسطين-قضيتنا-فيديو

تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير والشكر والعرفان، لرجال القوات المسلحة المصرية " الشهيد أحمد منسي وعمر القاضي" وكل شهداء مصر الذين ضحو بأرواحهم وكانوا سبب رئيسي في إتاحة الفرصة لوصولنا معبر رفح قائلا:" هم اصحاب الفضل لانهم فتحو الطريق لمصر الكبيرة لإتخاذ كل هذه المواقف المشرفة".

محمود بدر: مصر هي الدولة الوحيدة التي ساندت فلسطين

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، مضيفا ان الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي وقفت بجانب فلسطين، مشيرا إلى إن مصر أثبتت موقفها الحقيقي والصريح وأعلنت رفضها الكامل لكل ما يحدث من إنتهاكات في حق الشعب الفلسطيني.

محمود بدر: مصر انتصرت للشعب الفلسطيني

وتابع النائب محمود بدر، أن الدولة المصرية أعلنت رفضها الكامل لكل ما يحدث في القدس، ورفضت التغيير الديموجرافي وتهجير المواطنين من حي الشيخ جراحـ، والعدوان البري الذي تحدث عنه قادة الإحتلال الاسرائيلي، فضلا عن جهودها الكبيرة التي أسفرت عن وقف إطلاق النار رغم الضغوط الكبيرة التي كانت تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي.

محمود بدر: إعمار غزة بأيادي مصرية

وأشار عضو تنسيقية الشباب، إلى أن الدولة المصرية قامت بتجهيز العديد من سيارات الإسعاف الجاهزة لإستقبال الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بأيادي مصرية بعد الدمار الذي تسبب فيه هجوم قوات الإحتلال الغاشم عليها.

وأختتم النائب محمود بدر حديثه مؤكدًا على أن مصر كانت وما زالت السند الحقيقي للأمة العربية ولكل من يحتاجها، فهي لم تقف بجانب الشعب الفلسطيني فقط، بل وقفت بجانب أشقائها في السودان وأشقائها في ليبيا، وهذا يشير إلى أن مصر الكبيرة عادة مرة أخرى للمنطقة.