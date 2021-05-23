/632201/بحثا-عن-السابعة-بعثة-الأهلي-تصل-مطار-أسوان-ترانزيت-استعدادا-لرحلة-قطر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي يترأسها الكابتن محمود الخطيب، مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا منذ قليل على متن طائرة خاصة في طريقها إلى قطر؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي أنهى مهمته في جنوب إفريقيا بنجاح، بعد التعادل بهدف لمثله أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز في القاهرة بهدفين دون رد، وحسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي في مواجهة نهضة بدوري الأبطال

ويخوض الأهلي مباراة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل، في إطار حرص النادي الأحمر على عن لقب جديد يضاف إلى سجلات النادي على مستوى إفريقيا وذلك بعد أن أستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز على حساب صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.‏

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: اونيانجو.

خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا.

خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي.

الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا