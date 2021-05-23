/632203/الفطر-الأبيض-مرادف-الموت-البطئ-الذى-يفتك-بالبشر-تفاصيل

حالة من الذعر والخوف انتابت العديد من المواطنين نتيجة انتشار «الفطر الأبيض» الذى ظهر فى دولة الهند، وكان له الكثير من العواقب على الصحة، وأيضًا بعدما تردد أن الفنان سمير غانم قد أضيب به.

الفطر الأبيض هى عدوى شديدة الخطوة وتفوق فى تأثيرها على الفطر الأسود، حيث يهدد المناعة الضعيفةا والذين يتناولون قدر كبير من المنشطات، وكان قد تم الإبلاغ عن الكثير من الحالات المصابة بالفطر الأبيض.

الفطر الأبيض

يعد الفطر الأبيض الذى ظهر فى الهند هو الأكثر والأشد فتكًا، حيث يستهدف الجهاز التنفسي والهضمي والكلى، ويتسبب فى أضرار هائلة للأعضاء الحيوية، كما يتسرب بسهولة إلى الجسد.

الفطر الأبيض.. الموت البطئ

هذا وتحدث عدوى الفطريات البيضاء والسوداء بسبب العفن الفطري، الموجودة في البيئة، ووفقًا لما ذكره العلماء فإن المرض ليس معديًا، ولكن من المهم ملاحظة أن أي شخص يعاني من نقص المناعة يمكن أن يصاب بالعدوى إذا لامس أي سطح يحتوي على هذه العفن ، مثل الماء والبيئات غير الصحية الأخرى.

وفقًا لما توصل له العلماء فإن المواطنين الأكثر تعرضًا للإصابة هم المصابين بأمراض مزمنة أو هؤلاء الذين يعانون من ضعف فى المناعة مثل مريض السكر والسرطان وبعض الأمراض الأخبرى.

انتشر الفطر الأبيض بسرعة كبيرة فى الهند، وذلك بعد انتشار العفن الأسود الذى يصاب منه المواطنين الذين تم شفاءهم فى فيروس كورونا، وهو يسبب الوفاة فى الحال، وكأن الشخص تجرع سمًا ويموت ببطئ.