مي العيدان تشن هجومًا على تامر حبيب بعد تصريحاته الأخيرة

/632204/مي-العيدان-تشن-هجوما-على-تامر-حبيب-بعد-تصريحاته-الأخيرة

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من السيناريست تامر حبيب بسبب تصريحه الأخير الذي دافع فيه عن زملائه بالوسط الفني بعد الهجوم الذي تعرضوا له نتيجة لحضورهم حفل زفاف في نفس اليوم الذي رحل فيه صديقهم الأقرب الفنان سمير غانم، دون مراعاة لشعور أهل الأخير، ما جعل الوسط الفني يثير ضد هؤلاء وكان على رأسهم الفنانة يسرا ولبلبة، والهام شاهين ويحيي الحفل الهضبة عمرو دياب.

دوت الخليج يرصد سخرية الإعلامية مي العيدان من السيناريست تامر حبيب بعد تصريحاته الأخيرة الذي دافع فيها عن زملائه في الوسط الفني بعد حضورهم حفل في نفس ليلة وفاة الفنان سمير غانم.

تعليق مي العيدان على تصريحات تامر حبيب

نشرت مي العيدان تصريح السيناريست تامر حبيب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت ساخرة: "وأنت من دخلك أصلا بالموضوع، أهم اتكلموا عن النجوم ولم يتكلموا عن الكومبارس، خليك أرقص وأنزل حمام السباحة وبلبط، وإن شاء الله لما تموت والدتك بعد عمر طويل، نرقص ونغني ونهز".

وانتقلت بهجومها على يسرا قائلة: "ونجيب يسرا تهز معانا وتلبس أحمر، لأنها متعودة تهز بعد الجنازات الظاهر، وسأقيم حفلة على حسابي، عشان تعرف إحساس لما الناس حواليك تكون فرحانة ولا معبرة جرحك، أنت قاعد لوحدك مكسور على فقدان غالي وحبيب".

تامر حبيب يرد على هجوم الجمهور تجاه الوسط الفني

وكان قد كتب حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ردًا على الهجوم الذي تعرضن لهن فنانات كبار من الوسط الفني على رأسهم يسرا: "طيب، انا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الاستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع اصحابي... حد عايز حاجة؟".

هجوم رواد السوشيال ميديا على يسرا والهام شاهين

الجدير بالذكر، أنه تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للفنانة يسرا، أثناء حضورها لحفل رجل الأعمال علي جميل الذي أقامه في مدينة الجونة، وهي ترقص على أغنيات عمرو دياب الذي أحيى حفل الزفاف مع الفنانة نانسي عجرم والمطرب راغب علامة وتسببت لقطات يسرا بحملة شرسة عليها، اتهمتها البعض "بالنفاق"، وبعدم مراعاة مشاعر عائلة الراحل، أو احترام الصداقة التي جمعتها به في العمل وخارجه، لعشرات السنين، كما أن دلال عبد العزيز تعد صديقة مقربة ليسرا وإلهام شاهين ولبلبة، وهو ما دفع الجمهور للهجوم على النجمات بسبب ما قمن به.