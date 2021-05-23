/632205/محمد-صلاح-يقود-رباعي-الفراعنة-ف-البطولات-الأوروبية-العام-القادم

انتهت أغلبية الدوريات الأوربية بشكل عام ولاعبينا المحترفين في الخارج بشكل خاص ، وشهدت نتائج الموسم الأوروبي لهذا العام أفضلية واضحة للاعبي المنتخب المصري في الدوريات الأوربي ، حيث من المقرر مشاركة رباعي الفراعنة في بطولات الويفا القادمة.

واستطاع الرباعي المصري المكون من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، و أحمد حسن كوكا لاعب أوليمبياكوس اليوناني وكذلك مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي بالإضافة لعمرو وردة لاعب باوك اليوناني حجز تذكرة المشاركة في بطولات الويفا للموسم المقبل بعد تحقيق المراكز المتقدمة مع أنديتهم في دوريتهم المختلفة.

لاعبين مصريين داخل بطولات الويفا

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح لاعب ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد ان حقق الفريق الصعود للبطولة الأقوى في العالم بعد معانأة لأخر جولة، ولحق به اللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني في نفس البطولة ، بالإضافة للأناكوندا مصطفى محمد الذي أستطاع تحقيق المركز الثاني في الدوري التركي ثم التأهل لدوري الأبطال ، فيما يشارك عمرو وردة في الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول في الدوري

وجاء تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبرتسون.

وسط الملعب: فابيينو، فينالدوم، تياجو.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو

تشكيل كريستال بالاس أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل كريستال بالاس أمام ليفربول:

حراسة المرمى: جوايتا.

خط الدفاع: وارد، كاهيل، تومكينز، ميتشيل.

وسط الملعب: كوياتي، ريدوايلد، ماكارثي، تاوسيند.

الهجوم: أيو، زاها