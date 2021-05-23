قوى النواب تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022

/632206/قوى-النواب-تناقش-مشروع-الموازنة-العامة-للدولة-للسنة-المالية 20212022

تستأنف لجنة القوى العاملة مواصلة إجتماعاتها غدًا الأثنين برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وازرة القوى العاملة، حيث تنظر كل من:

كما تناقش الللجنة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

قانون العلاوة الدورية

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

و كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 جنيها وليس الحد الأدنى المحدد بمشروع قانون العلاوة الدورية.

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان تعقيبا على ممقترح برفع الحد الأدنى للعلاوة من 75 جنيها إلى 200 جنيه أن أقل علاوة 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها.