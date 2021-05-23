وزير الشباب الرياضة يصطحب نظيره الروسى فى جولة سياحية بمجمع الأديان

جدة - نرمين السيد - اصطحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضة الروسى أوليج ماتيتسين، فى جولة سياحية بمجمع الأديان ضمت زيارة الكنيسة المعلقة، وجامع عمرو بن العاص، وكنيسة أبى سرجة.





جاء ذلك ضمن زيارة وزير الشباب والرياضة الروسى للقاهرة، وعقب الانتهاء من مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين المصرية الروسية فى المجال الرياضى تعزيزًا للتعاون المثمر بين البلدين.

وحرص الدكتور أشرف صبحى على قيام الوزارة بتنظيم جولة سياحية للوزير الروسى والوفد المرافق له، فى إطار تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وأبرز المقاصد السياحية والأثرية التى تمتاز بها مصر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الروسى ومرافقوه عن سعادتهم البالغة بالتواجد بالقاهرة، وزيارة مجمع الأديان وما تمثله من فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بتلك المنطقة التاريخية.

وقدم وزير الرياضة الروسى الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى لحرصه على العمل من أجل تعزيز أطر التعاون المشترك مع وزارة الرياضة الروسية، وحسن الاستضافة والاستقبال للوفد الروسى بالقاهرة وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين.