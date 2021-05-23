سفير فلسطين: مصر الشقيقة الكبرى.. ومواقفها معنا تاريخية

جدة - نرمين السيد - قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن مصر وقفت تاريخيا بجانب الشعب الفلسطينى ليس بالكلام، لافتًا إلى أن الجيش المصرى قدم الشهداء والجرحى دفاعا عن فلسطين، مؤكدًا أن مصر الشقيقة الكبرى وأنها حريصة على أمن واستقرار فلسطين والمنطقة بأكملها.





وأضاف اللوح، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر الدولة الوحيدة التى تبادر دائما بإجراء الاتصالات من أجل وقف العدوانات الإسرائيلية. وتابع: "مصر تقود مع الأردن التحرك السياسى الدبلوماسى لدعم غزة".

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