السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر وأمريكا يسعيان الآن لوقف ما يجري فى القدس

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن هناك لقاءات على مستوى دبلوماسي وأمني، وتنسيق وتشاور على مستوى ثلاثي بين فلسطين ومصر والأردن، بعد قرار وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إسرائيل أرادت وقف إطلاق النار بدون شروط أو ترتيبات بسبب الحسابات الضيقة لدى نتنياهو بسبب ضغط اليمين عليه.

ولفت "اللوح"، إلى أن هناك وفدين مصريين، الأول ذهب إلى رام الله، والثاني إلى إسرائيل، من أجل ترسيخ وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، منوها إلى أن القيادة الفلسطينية أيضا تبذل جهودا لوقف ما يحدث في القدس.

وتابع: "الإدارة الأمريكية الآن ومصر وكل من يتحرك في القضية يسعي لوقف ما يجري في القدس حتى نفتح آفاقا لحل الصراع الفلسطيني الفلسطيني"، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد حل الدولتين وهذا الحل مناسب.

وأكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن وضع شرط "لا رعاية أحادية في المفاوضات ولابد من الرعاية الدولية الرباعية"، مواصلا: "نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس، ونريد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ولا نقبل بإقامة دولة في غزة أو إقامة دولة بدون غزة، ونرفض توطين اللاجئين في أي مكان بالعالم ونطالب بعودة اللاجئين وعددهم 6 ونص مليون لاجئ".