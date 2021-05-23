الكهرباء: ضخ 36 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع خلال الـ3 سنوات الماضية

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الكهرباء هى أساس لكل بيت كما أنها أساس للتنمية، وكذلك أساس في مبادرة حياة كريمة وفي كل نواحى الحياة، لافتا إلى ضخ 36 مليار جنيه في تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تصريحات لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الطاقة أمن قومى لدينا، لافتا إلى أن هناك استقرارا في إنتاج الطاقة الكهربائية ولدينا احتياطات كبيرة في الطاقة الكهربائية يتخطى 25%.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جرى قطع شوط كبير في تطوير شبكات نقل الكهرباء تخطت الـ99%، ويجرى العمل الآن على تطوير توزيع الكهرباء، موضحا أن هناك 9 شركات توزيع على مستوى الجمهورية وهناك خطة واضحة ويتم ضخ استثمارات ضخمة لتوزيع شبكات التغذية والتوزيع في كل المحافظات خاصة الصعيد والدلتا والأماكن التي كانت تعانى من انقطاعات بالكهرباء.
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن تطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع شرق الغربية يتم من خلال استحداث 34 مركز خدمة بالمدن والقرى وإضافة لوحات توزيع 47 لوحة، بجانب أطوال كابلات وموزعات تم ضخها خلال الفترة الماضية.
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