رئيس لجنة مكافحة كورونا: اللقاح آمن 100% ويقلل الأعراض الجانبية والوفيات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إننا حاليا فى مرحلة ثبات أعداد مصابى فيروس كورونا، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى نعبر الموجة الثالثة من الفيروس، مضيفا أن اللقاح آمن بنسبة 100% ولا يمنع الإصابة ولكن يقلل من الأعراض الجانبية والوفيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث الفضائية، أنه جرى تشخيص 3 حالات بالفطر الأسود، ولا يوجد له علاقة بكورونا ولكن الحالة الصحية ونقص شديد من المناعة السبب، وهناك علاج دوائى متوفر بوزارة الصحة لهذا المرض، معقبا: "العالم أجمع يتسابق على أخذ اللقاح، وإحنا ما زلنا نسأل ناخده ولا مانخدوش".

وعن تداول أن اللقاح به شريحة تحريك مغنطيس على مكان الحقنة، قال، "أنا أخدت اللقاح لكن الشريحة مش شغالة معايا ليه؟، مؤكدا أنه لا يوجد خرافات عن تجاذب المغنطيس على مكان التلقيح وكل هذه خرافات".

وتابع: "الأعداد بدأت تقل ووصلنا لمرحلة الثبات ولم نصل لنهاية الموجة، وعلى نصف شهر 6 هتبتدى الأعداد تقل لكن لابد من اتخاذ الاحتياطات، وهناك مراقبة على جميع النوافذ حتى لا تدخل أى سلالات جديدة البلاد.. وستجرى امتحانات الثانوية العامة، وفيما يخص الفنانة دلال عبد العزيز المسحة سلبية، وهى حاليا فى مرحلة شفائها وزيادة المناعة".

وفى نفس السياق، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى مداخلة مع سيد على: "لم يثبت معمليا فطر أسود أو كورونا هندية فى مصر، ولكن الفطر الأسود بيظهر فى العالم كله عند الأشخاص الذين لديهم ضعف فى المناعة وسببه ارتفاع فى الرطوبة".