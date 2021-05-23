مصدر أمني ينفي غلق مسجد في الفيوم في وجه المصلين

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية وإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام بعض الأهالى بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم بإقتحام أحد المساجد وهدم بابه.
وكشف المصدر، أن صحة الواقعة تتمثل فى قيام إحدى السيدات ببناء حائط من الطوب الأحمر وسد الباب الرئيسى الخاص بزاوية للصلاة بالعمارة التى تمتلكها بذات الناحية ، فى ضوء إعتزامها بيع العمارة كاملة وتشمل الزاوية المشار إليها والسابق تبرعها بها.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
وفى وقت لاحق حضرت السيدة المشار إليها وأقرت بقيامها بإزالة الحائط المشار إليه وفتح الباب الرئيسى للزاوية وعودة الحالة لطبيعتها وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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