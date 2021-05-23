/632195/عبد-العزيز-النحاس-مصر-دفعت-ضريبة-كبيرة-من-أجل-فلسطين-فيديو

أشاد النائب عبد العزيز النحاس، عضو مجلس النواب، بالدور الريادي الذي قامت به الدولة المصرية لوقف التصعيد فى قطاع غزه، مؤكدا أن هذا هو الدور الطبيعي للدولة المصرية على مر التاريخ تجاه قضايا المنطقة ،وخاصة القضية الفلسطينية.

مصر والقضية الفلسطينية

وأشار النائب عبد العزيز النحاس، عضو مجلس النواب ، إلى أن الدور الذي قامت به مصر فى القضية الفلسطينية منذ بدايتها، مشيرا إلى أن مصر دفعت ضريبة كبيرة من أجل فلسطين،وأن ما قامت به القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية يؤكد التحركات المصرية على أرض الواقع لحل المشكلة الفلسطينية.

الاشادات الدولية بالوساطة المصرية

وأكد النائب عبد العزيز النحاس،عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لا تقدم مواقف سياسية فحسب، ولكن تدعم الاشقاء الفلسطينين من خلال تقديم المساعدات الطبية والغذائية،فضلا عن فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه لاستقبال حالات المرضي والمصابين جراء القصف العشوائي لقوات الاحتلال، اضافة إلى ندب عدد من اطباء الاطقم الطبية بمحافظات مصر للعمل فى مستشفيات شمال سيناء.

اقرا ايضا :هشام هلال لتحيا مصر: الرئيس السيسي أثبت للعالم بأن مصر صاحبة أفعال لا أقوال«فيديو»

وثمن النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس النواب، الاشادات الدولية التي لاقتها الدولة المصرية، من المجتمع الدولي ومجلس الأمن فى جلسته الأخيرة، بشأن التدخلات والمساعي المصرية فى وقف اطلاق النار فى قطاع زه، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.