رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب تعطي فرص للشباب أن يكون لهم دور قيادي

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تمكين وتأهيل الشباب

وأكدت الدكتورة رشا راغب، خلال الإجتماع أن الاكادييمة انشئت في أغسطس من عام 2017، بقرار رئاسي، لكن البداية الفعلية لعمل الأكاديمية، كانت بيوليو 2018، لافتة إلى أنها المنشأة المنوطة بتأهيل القيادات، التي تعمل بالدولة، وإعطاء فرص للشباب أن يكون لهم دور قيادي، عن طريق تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق الصحيحة، موضحة أن هذا يتم على نسق الدول العظمي بالعالم، التي تملك مؤسسات شبيهة بهذا النمط.

قطاعات الاكاديمية الوطنية للتدريب

وأوضحت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتدريب، أن نشاط التدريب بالإكاديمية، مقسم لعدة قطاعات، فهناك قطاع المدرسة الرئاسية لتأهيل القيادة، ويندرج تحتها 5 برامج مهمة، وهناك قطاع البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 2016، وكان اللبنة الأساسية، التي خرجت منها فكرة تأسيس الأكاديمية.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

واشارت الدكتورة رشا راغب،إلى أنه تحت مظلة المدرسة الرئاسية للقيادة، هناك أيضا البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، والذي تم إطلاقه من داخل الأكاديمية بعد إنشائها، ويعتبر معني بفئة عمرية أكبر، من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لأنه يخاطب الفئة العمرية من 30 حتى 45 سنة.

قانون ينظم عمل الاكاديمية

واكدت الدكتورة رشا راغب، ان الاكاديمية تحولت من جهة تنفذ توصيات، الي جهة تطمح الجهات المختلفة الحصول علي خدماتها، حيث تقدم الاكاديمية محتوي مختلف حسب الفئة العمرية وتعمل علي إعداد برامج بكل فئة متقدمة حتي يستفاد منها المتدربين لافتة إلى انها في انتظار صدرو قانون ينظم عمل الاكاديمية خلال الفترة المقبلة .

تدريب قيادات الحكومة

واشارت الدكتورة رشا راغب، إلى انه منذ توليها عمل الأكاديمية لم يتم استثناء احد من قواعد الالتحاق بالاكاديمية ، ويتم انتقاء المتدربين ،بناءا على إجتتيازاتهم الاختبارات التى وضعتها الاكاديمية، قائلة: أجرينا برنامج لتدريب قيادات بالحكومة تقدم إليه 8 آلاف تم قبول 64 منهم فقط وهو العدد الذى كان متاح للدورة التدريبية ".

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وأكدت ان الاكاديمية عندما بدأت عملها لم يكن لها موازنة ، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على إعداد موازنة تشغيلية ، وتقدمنا بموازنة تم رفضها من البرلمان العام الماضي، وتابعت : حصلنا في اول سنة علي ١٥ مليون و٦٠٠ الف وتم تغطية التكاليف من الايرادات ".

واضافت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مجموع الدخل حتي الآن بلغ 221 مليون جنيه وبلغت المصاريف منها ١٣٢ مليون جنيه ،ولم نعتمد على أي حساب جاري من الدولة ".

مصادر دخل الاكاديمية

وكشفت الدكتورة رشا راغب ، أن الاكاديمية وضعت وخطة لتنويع مصادر الدخل حيث قدمت خدماتها لمؤسسات الدولة وشركات القطاع العام، وتستهدف خلال الفترة المقبلة شركات القطاع الخاص والشركات الدولية .