/632202/رياضة-النواب-تهاجم-هيئة-استاد-القاهرة-وتؤكد-الأكاديمية-الوطنية-للتدريب-سطرت-انجازاتها-بحروف-من-ذهب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إشادات واسعة بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الاكاديمية الوطنية للتدريب ، وإفرازها جيل قوي من الشباب الذين تمكنهم سياسيا وإداريا .

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة لمناقشة موازنة الاكاديمية الوطنية للتدريب ، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية.

محمود حسين:بناء على توصية الرئيس السيسي بنقل الشباب من التأهيل إلى التمكين

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب ، أن إنشاء الاكاديمية جاء بناءا على توصية من رئيس الجمهورية بنقل الشباب من مرحلة التأهيل الي التمكين، وه ما حدث بالفعل بعدما وجدنا مشاركة الشباب في كافة القطاعات لتولي المناصب القيادية.

واضاف النائب محمود حسين، ان الاكاديمية نجحت فى تفريغ قيادات سياسية وشبابية يشار اليها بالبنان ، ونجحت مديرة الاكاديمية فى كتابة اسمها واسم الاكاديمية بحروف من ذهب مشددا على تقديم اللجنة كافة الدعم اللازم لاستمرار النجاحات الكبيرة للأكاديمية.

هيئة استاد القاهرة

وعقد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب محمود حسين ،مقارنة بين ، هيئة استاد القاهرة التي تم مناقشة موازنتها اليوم ، قائلا ؛" المقارنة بين خطة هيئة الاستاد وبين خطة عمل الاكاديمية ظالمة فنحن امام نهج علمي محترم وفكر محترم ،متابعا:”كان نفسنا نري ذلك من مسئولي هيئة الاستاد او جزء مثل ذلك العرض حتي نتفاءل،ولكن منذ عام 2016 ننتظر خطة من هيئة الاستاد ولم يحدث وهو ما تسبب في تشاؤم اللجنة ".

وتابع النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة :" الحمد لله تفاءلنا بمستقبل مصر بعد عرض الدكتورة رشا راغب انجازات الاكاديمية ..مهما كان المخصص الاكاديمية في الموازنة سنوافق عليه لان اهم استثمار هو في راس المال البشري ".

خالد بدوي: الدولة المصرية نجحت من خلال الاكاديمية كسر الحاجز مع لشباب

من جانبه قال الدكتور خالد بدوي ، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، ان الدولة المصرية نجحت من خلال الاكاديمية في حل المعادلة الصعبة من ٣٠ سنة وهي كسر الحاجز مع شباب مصر وسيشهد التاريخ للرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه اول من كسر ذلك الحاجز .

وأشار النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الاحزاب ،الي ان اللجنة كانت اليوم بين بين نموذجين دعمهما الرئيس السيسي وكانت الارادة واحدة فرئيس الجمهورية كانت ارداته واضحة في تطوير هيئة الاستاد لتكون هيئة اقتصادية ، ولكن الفرق بين هيئة الاستاد والاكاديمية الوطنية هي وجود ادارة شاطرة علي حد قوله .

وتابع النائب خالد بدوي :" استطاعت كتيبة الدكتورة رشا راغب في تحويل الاكاديمية لكيان عملاق باقل الامكانيات وفشل مسئولي ادارة استاد القاهرة في تحقيق أي انجازات وحققت خسائر سنوية تصل الي 16 مليون جنيه رغم ما يتوافر لها من امكانيات واصول تبلغ 51 مليار جنيه .

ولفت النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، الي اهمية زيادة موازنة الاكاديمية الوطنية للشباب التي تكشف ادعاءات المعارضة بإننا نبني مدن ولان نهتم بالشباب ، حيث اثبتت الدولة المصرية من خلال تلك الاكاديمية التي ساهمت في وجود نواب ومحافظين من الشباب ان الدولة حريصة علي بناء الانسان ".

اسامة عبد العاطي:الوطنية للتدريب افرزت جيل من اعضاء مجلس النواب

من جانبه قال النائب اسامة عبدالعاطي ، ان الاكاديمية الوطنية للتدريب افرزت جيل من اعضاء مجلس النواب ، الواعي سياسين والملم بكافة القضايا مطالبين من رشا راغب المدير التنفيذي الاكاديمية باعطاء دورات تدريبة لمن يريد الترشح لاي انتخابات برلمانية ويكون الشرط الاساسي لقبول اوراق الترشح هو الحصول علي شهادة تأهيل من الاكاديمية .

محمد اسماعيل: الاكاديمية وجدت حل للغز الذي كان يؤرق الدولة

ومن جانبه قال النائب محمد اسماعيل ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ان الارقام هي التي تتحدث عن نفسها حيث نجحت الاكاديمية في حل اللغز الذي كان يؤرق الدولة المصرية ووجدت حل لتمكين الشباب من خلال انشاء الاكاديمية .

نشوي الشريف:زيادة موزانة الاكاديمية تساعد فى تدريب اكبر قدر من الشباب

وفي سياق متصل طالبت النائبة نشوي الشريف ، بزيادة موازنة الاكاديمية بعد النجاح الكبير الذي حققته حتي تستطيع تدريب اكبر قدر من الشباب ،وهو ما طالبته به ايضا النائبة آية مدني ، مؤكدة ان قضية الشباب قضية أمن قومي واذا تعنتت وزارة المالية ضد موازنة الاكاديمية فستكون بذلك ضد البلد قائلة :" فخورة بانني خريجة الدفعة الثانية الاكاديمية الوطنية للتدريب ".

وقال النانب عمر درويش ،ان تعظيم ميزانية الاكاديمية سيخرجنا من المفهوم الضيق اليحيى كلما ضخت ميزانية قوية في الاكاديمية ستكون المخرجات والمكتسبات أكبر وهو ما أيدته النائبة غادة علي التي أكدت ان الدكتورة رشا راغب رمز للاكاديمية وتأثيرها نتائجه واضحة علي الشباب واصبحت الاكاديمية هي الملاذ الآمن للشباب لافتة الي ان حق الاكاديمية في زيادة الموازنة حق مشروع .

وطالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ، ان يمتد نشاط الاكاديمية لشباب الجامعات وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مطالبة بزيادة الموازنة الخاصة بها ، فيما طالب النائب طارق سيد بضرورة القضاء علي فوضي بيزنس مراكز التدريب الوهمية والتي استخدمت التدريب كوسيلة لتحصيل الأموال ومنحت القاب مثل دكتور ومستشار لغير المؤهلين بشكل جيد .

وطالب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، ان يستفاد العاملين بالحقل الرياضي من جهود الاكاديمية الوطنية للتدريب وذلك ليتمكنوا من القيادة سواء علي مستوي الإدارة او التدريب