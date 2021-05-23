/632207/محمد-عبد-القوي-القضية-الفلسطينية-تحتل-مكان-الصدارة-في-أولويات-القاهرة

أشاد النائب محمد محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب، بجهود جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني، مثمناً في الوقت ذاته كافة الجهود التي تواصلها مصر من خلال مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة، والإتصالات المكثفة بين الجانبين حتى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والمحتل الاسرائيلي، وإرسال المساعدات الطبية والغذائية لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية.

محمد عبدالقوى: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة فى أولويات القاهرة

وأكد عبد القوي، أن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات القاهرة بإعتبارها قضية مركزية ومحورية، وتسعى مصر جاهدة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة العربية والإسلامية بأكملها، ومساندة كل الأشقاء العرب في كافة القضايا العربية والدولية والإقليمية.

محمد عبدالقوى يثمن وقف إطلاق النار بين الفلسطينين واسرائيل

وثمن عضو مجلس النواب، وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بجهود الرئيس السيسي، والتي جاءت حقناً لدماء أشقائنا الفلسطينين، وتمهد للدخول في مفاوضات بين الجانبين لحل القضية الفلسطينية من جذورها لتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية، ودون الإفراط في كافة مطالب الأشقاء الفلسطينيين المشروعة.

وشدد محمد محمود، على أن نجاح مصر في وقف العدوان الوحشي لقوات الإحتلال الإسرائيلي ووصولها إلى إتفاق هدنة بين الصهاينة والمقاومة الفلسطينية، ووقف مجازر إسرائيل الوحشية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة هو إعلان واضح وحاسم وقوي عن عودة مصر لمباشرة دورها القيادي للأمة العربية، مشيراً أن هذا الدور المصري هو دورها الطبيعي الذي تؤكده قواعد الجغرافيا وسجلات التاريخ العربية.