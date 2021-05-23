"تقدير خاص لزعيم الأغلبية"..ماذا حدث فى برلمان مصر من أجل فلسطين؟

/632208/تقدير-خاص-لزعيم-الأغلبيةماذا-حدث-فى-برلمان-مصر-من-أجل-فلسطين

عاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الانعقاد بعد أجازة عيد الفطر المبارك علي مستوي الجلسات، حيث بانطلاقة أعمال الجلسة اليوم وافق الأعضاء علي 6تشريعات بشكل نهائي،تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمنع التصوير بالمحاكم إلا بإذن، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بشأن فصل متعاطي المخدرات من الحكومة.

مجلس النواب ودعم فلسطين وإشادة بالرئيس السيسي

- شهدت الجلسة تخصيص جزء منها لإعلان الأعضاء عن دعمهم ومساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جهوده فى أحداث فلسطين الأخيرة، مع توجيه الشكر والتحية للأحزاب بقيادة حزب مستقبل وطن علي قافلة المساعدات التى توجهت لغزة، حيث توجه رئيس الجملس باسمه واسم الأعضاء بالتحية والتقدير للدور المحورى والرائد الذى قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

- أكد بأن مجلس النواب دعمه الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يحرص فى هذه المناسبة على توجيه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى يوم الجمعة الماضى، الأمر الذى ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى وفي ختام كلمته ،توجه المستشار الدكتور رئيس المجلس بالشكر الى النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، فيما أتيحت الفرصة للأعضاء للتعبير عن دعمهم ومساندتهم.

المواطن أشرف رشاد ودعم فلسطين

قال أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :”أنه من أصعب اللحظات أن يتم الحديث عن ملفات تم ميراثها من الآباء وقد تورث للآجيال"، مشيرا إلي أن الطفل المصري يتربي علي أن مصر أم الدنيا، وفلسطين قلب العروبة ولا يمكن التنازل عنها...فلسطين دولتنا العربية عاصمتهاالقدس"... فيما طالب من رئيس المجلس بأن يخرج عن بروتوكول الحديث ويتحدث عن المواطن أشرف رشاد لكي أقسم برب السموات والأرض بأن موقف القيادة السياسية والرئيس السيسي في دعم فلسطين، جعلني أشعر بالفخر أنني من أبناء هذا الوطن.

وأشاد أشرف رشاد بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية في وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح وتقديم المساعدات، وكذلك دعم الدولة لإعادة الإعمار في قطاع غزة وقال زعيم الأغلبية: كنا على الحدود لم نر الأفواه التي تصرخ واقدساه وفاسلطيناه، لم نر رصاصتهم توجه إلا للداخل، لم نر إلا قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، متابعا:" كافة ممثلي الشعب المصري وأحزابة السياسية الممثلة بالبرلمان المصري كانت علي قلب رجل واحد في نصرة القضية الفلسطينية وداعمة لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية في تلك الازمة كما ان تلك القوي سيرت قافلة مساعدات لأهلنا بالقطاع".

وواصل حديثه:" اقسم بالله اننا لم نري هناك علي الحدود أثناء تواجدنا بالقالفة الا رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الاجهزة الامنية والسياسة المصرية ولم نري هناك تلك الاصوات الحنجورية والتي تخاطب الراي العام بالكلام فقط لا الافعال والتي تعمل علي دغدغة المشاعر فقط دون فعل حقيقي علي الارض.. كما اننا لم نري اي من الاصوات العالمية التي تتغني بنصرة الشعب الفلسطيني ولكن وجدنا فقط رجال مصر البواسل لنصرة شعبنا الفلسطيني العظيم المرابط حول اقصاه والمدافع عن قطاع غزة لذلك لابد ان نقف اجلالاواحتراما لقيادتنا السياسية ورجال قواتنا المسلحة البواسل ولكافة الاجهزة السيادسية وللدبلوماسية المصرية والتي كانت لها الدور الكبير بل والاساسي في وقف هذا العدوان الغاشم المحتل من قبل كيان صهيوني فتحيا مصر دوت الخليج دوت الخليج".

ولفت إلي أن الطفل في مصر يعلم ان مصر ام الدينا و نشأ و يترعرع على أن ان فلسطين ارض عربية وقدس الاقداس وان فلسطين عاصمتها الابدية هي القدس الشريف شاء من شاء او ابي من ابي قائلا:" اقسم الشريف بالله ان مصر الجديدة القوية القائدة الرائدة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في جهود وقف اطلاق النار دون شرط او قيد وبات للجميع ان مصر هي الداعم الاول لفلسطين وانها تعتبر تلك القضية هي قضية مصر الرئيسية".

علي جمعة للرئيس السيسي: سر فلا كبا بك الفرس

ووجه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: سر فلا كبا بك الفرس، علوت كالعماد الذي تقوم عليه السموات والأرض، وهذه علامة حب الله فيك.وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: إن الله إذا أحب عبدا نادي في الملأ الأعلى أني أحب فلان فأحبوه.

وأكد علي جمعة، أن القدس هي عروس عروبتنا، ووهي القضية الكبرى، التي أوصى بها رسول اللهواستشهد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان بحديث أخرجه أحمد وأبو داوود عن ميمونة مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: أَرْضُ الْمَنْشَرِ، وَالْمَحْشَرِ، ائتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ، أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيه.

وتابع علي جمعة: هذه قضية لن ننساها ولو نسيناها لن ينساها أبنائنا أو أحفادنا، تحية للقيادة السياسية التي وفقها الله فأنجحها في كل خطواتها وفي موقفها المشرف من القضية الفلسطينية ونالت الكلمة استحسان أعضاء مجلس النواب، حيث وجهوا التحية للدكتور علي جمعة بالتصفيق.

اليهود والإسرائيلين

- أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب ضرورة التمييز بين الإسرائيليين واليهود، وصحح خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتى شهدت إشادة واسعة بجهود القيادة السياسية من أجل وقف العدوان على غزة، كلمة النائبة مرفت ألكسان التى تحدثت عن وقف إطلاق النار بين "الفلسطينيين واليهود".وقال : "لدى فقط تصحيح هم إسرائيليون وليس يهود، ولدينا مواطنين مصريين من اليهود".

تشريعات الشيوخ

- تلقى مجلس النواب، رسالتان من رئيس مجلس الشيوخ المستشار هبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما أنتهى إلية المجلس بالموافقة على مشروع قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون تعديل قانون نقابة المهندسين.

منتدى البرلمانيين الشباب

- هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لفوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى، مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلمانى الدولى، وبناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

علاوة يوليو

- وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- ويستهدف مشروع القانون وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".

- وأسوة بما تقرر فى السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفى، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدنى للعلاوة بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفى فى 30/6/2021.

- كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وأعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإداريةبالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2021 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ومع مراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ (75) جنيها، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2021.

- واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسى فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهى 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين فى جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.

- كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهرى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ (175) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ (400) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدىً ممكن.

- واستهدافا من مشروع القانون لتحسين المستوى المادى والاجتماعى للعاملين، فقد توسع فى الفئات العمالية التى تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التى تحسب على أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلى الأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.

وزير المالية والعلاوة

- أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحد الأدنى الذى يحصل عليه العامل على الدرجة السادسة 250 وليس 75 جنيها، لافتا إلى أن هناك زيادة تتم على جزئين، فى إشارة إلى أن العامل سيحصل على علاوة دورية بحد أدنى 75جنيها ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها وهو ما يعني أن اقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو.

- وزير المالية أكد أن السنة قبل الماضية كان الحافز 150 جنيها، وكانت النسبة موحدة لجميع الدرجات، وقررنا تغيير ذلك لأنه خطأ إذا يجب التوجه نحو دعم الدراجات ذات الطبقة المتوسطة، وذهبنا إلى التدرج حتى وإن كان هناك زيادة، ووضعنا الحد الأدنى ليكون 150 ثم جاء المشروع الحالى ليرفعها إلى 175 جنيها وأضاف معيط مستكملا، " كل ما يكون لدينا مساحة بنروح للناس، لكن فى نفس الوقت نعمل على زيادة الاستثمارات والحفاظ على الدعم وزيادته"، مشيرًا إلى التدرج فى المخصصات الموجهة لصالح صندوق المعاشات لتصل إلى 180 مليار جنيه فى الموازنة المعروضة.

- وتابع وزير المالية: "نسعى إلى إحداث التوازنات فى كل الزوايا، لكن أى خلل فى المخصصات الموضوعة سيؤدى بدوره إلى ضرب قطاع أخر، قائلًا: "بنتحرك على التوازى فى جميع الأمور، كتحسين الأجور وزيادة الاستثمارات عشان نحسن حياة الناس " واستطرد الوزير قائلًا: إحنا مش متأخرين، وكل ما تيجى فرصة لن نتأخر على شعبنا، لكن لا نريد تعويض شكلى واسميه حقيقى، فلابد من الحفاظ على انضباط المالية والتضخم لكى يشعر المواطنين بالزيادة الحقيقة".

- واشار معيط، إلى أن تكلفة زيادة الحافز تقدر 28 مليار جنيه، لكى اعيد القسمة، فإننا سنواجه إما بزيادة العجز، أو أن تقولوا لى مصدر أخر لتمويل الزيادة حال تغيير المخصصات".ونوه محمد معيط، إلى أن الحكومة أقرت الحافز لاسيما كتعويض للتضخم لاسيما مع الإصلاحات الاقتصادية بدوره أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد مخالفة دستورية وقانونية فى التدرج للفئات.

لجنة النقل

- وافقت علي مشروع موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي 2021/2022وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، دعم اللجنة لهيئة قناة السويس والعاملين بها، لما لها من بعد استراتيجي وحيوي وربطها الشرق بالغرب وأكد عابد، أن هيئة قناة السويس مجري ملاحي حيوي وهام، متابعا: وقد رأينا الشهر الماضي عندما توقف العمل بها توقف شريان الملاحة العالمي وهذا يؤكد أهميتها بالنسبة للملاحة العالمية.

لجنة الخطة

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، حضور مسئولى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التى تخص المواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة.

لجنة الإتصالات

- وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات الهامة التى تعمل على تعزيز الشمول المالي ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

- وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

- ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

لجنة الزراعة

- وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/2022، فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.

لجنة الصحة

- ناقشت مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.

- قال الدكتور أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، إن الموازنة الخاصة بقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2022/2021، استوفت نسب الاستحقاق الدستوري وأكثر، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المنعقد اليوم، أن الإجمالي المخصص لموازنة الصحة للعام المالي 2021-2022، أكثر من 108 مليارات جنيه.

- وأوضح: «تم حساب النسبة الدستورية لموازنة الصحة بالنسبة للناتج القومي، مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتأكد استيفاء الاستحقاق الدستوري بزيادة، وتبلغ مخصصات قطاع الصحة أكثر من 108 مليارات جنيه، بزيادة عن السنة المالية الماضية 2021/2020، حيث كانت موازنة الصحة بمبلغ 93 مليار جنيه، وبالتالي هناك زيادة أكثر من 15 مليار جنيه».

لجنة الشباب

- شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إشادات واسعة بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الاكاديمية الوطنية للتدريب ، وإفرازها جيل قوي من الشباب الذين تمكنهم سياسيا وإداريا وعقد رئيس لجنة الشباب مقارنة بين ، هيئة استاد القاهرة التي تم مناقشة موازنتها اليوم ، قائلا ؛" المقارنة بين خطة هيئة الاستاد وبين خطة عمل الاكاديمية ظالمة فنحن امام نهج علمي محترم وفكر محترم .. كان نفسنا نري ذلك من مسئولي هيئة الاستاد او جزء مثل ذلك العرض حتي نتفاءل ولكن منذ عام 2016 ننتظر خطة من هيئة الاستاد ولم يحدث وهو ما تسبب في تشاؤم اللجنة "وتابع :" الحمد لله تفاءلنا بمستقبل مصر بعد عرض الدكتورة رشا راغب انجازات الاكاديمية ..مهما كان المخصص الاكاديمية في الموازنة سنوافق عليه لان اهم استثمار هو في راس المال البشري ".