النائب ضياء الدين داود فى ضيافة موقع دوت الخليج غدا

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يستقبل موقع دوت الخليج، النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غدًا الاثنين، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يتناول النقاش، الذى يديره الزميل صلاح عزازى، العديد من الملفات السياسية والبرلمانية التى تشغل الرأى العام، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التى تأخذ مساحة واسعة من النقاش الآن.

ضياء الدين داوود فى ضيافة دوت الخليج

كما سيتناول الحديث ما يتعلق بدور المعارضة المصرية داخل مجلس النواب، ومدى تفعيل أدواتها الرقابية، خلال الفصل التشريعي الثاني، وأيضًا رأيه بشأن العديد من القضايا المهمة التى تشغل الرأى العام.

ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

النائب ضياء الدين داوود، هو عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو فى تكتل 25- 30، الذى تم تكوينه خلال الفصل التشريعي الأول، وهو يمثل صوت المعارضة فى البرلمان.

يحرص موقع دوت الخليج الإخبارى على إقامة العديد من الندوات واللقاءات مع رموز من السياسة والبرلمان، حيث تأتى النقاشات ثرية وتتناول ما يجول فى الساحة العامة وما يتصل بالمواطنين بشكل رئيس.