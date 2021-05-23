إبراهيم عبدالله لـ دوت الخليج: أكملنا مهمتنا بنجاح.. والزمالك بطل الدوري «فيديو»

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كشف إبراهيم عبدالله عضو لجنة الزمالك السابق عن كامل تاييده للجنة الجديدة التي تتولى المهمة داخل جدران ميت عقبة مؤكدا أن الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز هذا العام وذلك خلال تصريحات خاصة مع موقع دوت الخليج.

وقال عبدالله في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: " اتمنى كل التوفيق للجنة القادمة برئاسة حسين لبيب قائد النادي السابق وقائد فريق كرة اليد الأسبق ، والجميع على ثقة كاملة في قدراتهم من أجل تخطى تلك المرحلة ، وتحقيق اقصى أحلام عشاق الفارس الأبيض".

وتابع إبراهيم عبدالله: " راضون عن عملنا في اللجنة الحالية برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز والنائب هشام إبراهيم كذلك الاستاذ حسين السميري المدير التنفيذي للنادي الأبيض الذي ضحى بالكثير من أجل الزمالك وسيكمل مشوار التضحية".

وواصل: " حسين السميري صاحب كفاءة كبيرة ويعمل في نادي الزمالك بدون مقابل ، ونحن جميعا أستلمنا النادي بالكثير من المستحقات وحاولنا الحد منها و وأنهينا تسليم النادي للجنة الجديدة التي نتنمنى لها كل التقدير".

واختتم عضو إدارة الزمالك السابق: " بإذن الله التوفيق للزمالك ، وهو بطل الدوري هذا العام إن شاء الله ".

وقرر وزير الرياضة تكريم اللواء عماد عبدالعزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية.

لجنة إدارة الزمالك الجديدة

يذكر إن وزير الرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.