/632212/ياسمين-أبوطالب-ما-فعلته-مصر-مع-الأشقاء-الفلسطينيين-يؤكد زعامتها

ثمنت النائبة ياسمين أبوطالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، الجهود المصرية المخلصة والحثيثة التي أفضت للتهدئة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، والتي أشادت بها القوى والمنظمات الدولية والتي عولت على دور مصر في إنهاء تلك الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وحقن الدماء.

وأكدت عضو مجلس النواب، ياسمين أبو طالب، أن بيان مجلس الأمن الأخير عن دور مصر في وقف إطلاق النار بين الجانبين هو تجسيد للزعامة المصرية وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة التي يقودها الرئيس السيسي التي جعلت مصر قوة فاعلة في كافة القضايا الإقليمية والدولية.

ياسمين أبو طالب: مصر حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار

وأضافت عضو مجلس النواب، ياسمين أبوطالب، أن مصر حريصة على تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة، حيث أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن التهدئة بين الأطراف وتحقيق تسوية شاملة فيما بعد هو العامل الرئيسي بتحقيق الأمن والإستقرار والشعوب بمعزل عن لغة الحرب والدمار وويلاتها.

وأشادت أمين سر تعليم النواب، بالدور الذي قام به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤسسات المصرية المعنية التي تثبت أن مصر دولة محورية في منطقتها والعالم، والقادرة على تسوية الأزمات الإقليمية بالجهود والأفعال المخلصة، والأهداف التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين،.

وأكدت الدكتورة ياسمين أبوطالب، أن المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة هي أنعكاس لالتزامات مصر القومية تجاه القضية الفلسطينية وثوابتها الراسخة في هذا الشأن، وما بذلته وتبذله لتعزيز الجهود الرامية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تحقيقاً لمطالب الأشقاء الفلسطينيين المشروعة، موضحة أن مصر قدمت رؤية متكاملة لتسوية النزاع الدائر تمثلت في مبادرة الرئيس السيسي عكست مقومات الزعامة المصرية والرؤية الشاملة والإستراتيجية للقيادة السياسية في معالجة الأوضاع التي تصاعدت في الأراضي الفلسطينية من بذل الجهود الناجحة نحو توقف أعمال العنف والعدوان الصهيوني والوصول لتهدئة بين الأطراف، كما سارعت القيادة المصرية وبشكل متزامن بفتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وإرسال القوافل الغذائية لقطاع غزة.