الأوقاف: إزالة التعدى على زاوية التوحيد بالفيوم وتحرير محضر بالواقعة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنها تحركت فورا بعمل اللازم نحو إزالة التعدى الواقع على الزاوية، وإزالة التعدى وفتح الزاوية، وتحرير محضر برقم 201 بتاريخ 21 مايو 2021م للمتعدى عليها.

كما أكدت وزارة الأوقاف، أنها لن تدخر جهدًا فى المحافظة على بيوت الله، وخدمتها وتهيئتها للمصلين.