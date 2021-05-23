لمدة 12 ساعة .. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: ( شارع فيصل ومتفرعاته – شارع الهرم ومتفرعاته – كفر طهرمس – الطالبية – حسن محمد – الكوم الاخضر بحرى وقبلى – حى بولاق الدكرور – المنشية – غطاطى – عزبة جبريل – كوم بكار – منطقة مشعل)، وذلك من الساعة 8 مساء يوم الأثنين الموافق 24/5/2021 وحتى الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/5/2021.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى حدوث تسريب بمحبس 1000 مم، مما يستلزم تغييره، ووصلة بطول 4 متر خط 1000 مم بشارع فيصل الرئيسى، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز وإعداد المهمات لبدء عملية الإصلاح مساء غد. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.

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