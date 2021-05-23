نحافظ على بيوت الله.. الأوقاف توضح تفاصيل إزالة اعتداء على زاوية فى الفيوم

قالت وزارة الأوقاف، إنها تابعت ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يغلق باب زاوية التوحيد بدرب المهر- بندر سنورس- محافظة الفيوم، مؤكدة أنها قامت بالتحرك السريع بعمل اللازم نحو إزالة التعدي الواقع على الزاوية، وتم إزالة التعدي وفتح الزاوية ، وتحرير محضر برقم 201 بتاريخ 21 / 5 / 2021م للمتعدي عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، أنها لن تدخر جهدًا في المحافظة على بيوت الله (عز وجل) وخدمتها وتهيئتها للمصلين.

تفاصيل الواقعة كشفها الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، حيث أكد أن مواطنة تدعي "عزة غ" من مركز سنورس بمحافظة الفيوم، قامت بالتعدي على زاوية تابعة لمديرية أوقاف الفيوم ببندر سنورس، وقامت ببناء حائط أمام باب الزاوية بغرض الاستيلاء عليها.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه على الفور توجهت قافلة من مديرية الأوقاف إلى مكان التعدي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إزالة التعدى، لافتا إلي أن الزاوية كانت مغلقة نظرا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كل المساجد والزوايا التابعة لها وتحت إشرافها الكامل واي محاولة للاقتراب منها والتعدي عليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.