/632213/تعديلات-جديدة-في-مواعيد-مباريات-الدوري-بعد-تأهل-الأهلي-وبيراميدز-تفاصيل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء عدة تغييرات على جدول مسابقة الدوري الممتاز خلال الجولات من 26 وحتى 28 بعد تأهل الأهلي وبيراميدز لنصف نهائي بطولتي الكونفيدرالية الإفريقية ، ودوري أبطال إفريقيا.

وتأتي تلك التعديلات على الجدول بعد أن عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا برئاسة أحمد مجاهد، وبحضور أحمد حسام عوض عضو الاتحاد مع مديري المنتخب المصري الأول والمنتخب المصري الأولومبي والذي شرحا برنامجي إعداد الفريقين خلال الفترة المقبلة.

الجولة السادسة والعشرون

يخوض الأهلي المباراة مع المقاولون العرب يوم 14 يونيو المقبل في الجولة على ملعب بتروسبورت.

و يلعب الزمالك مع أسوان على استاد القاهرة يوم 16 من الشهر المقبل.

مباراة للأهلي مؤجلة

ويواجه الأهلي فريق مصر للمقاصة في المباراة المؤجلة من الجولة 18 يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو على ملعب الجيش بالسويس.

الجولة السابعة والعشرون

يلعب مصر المقاصة مع الزمالك يوم 2 يوليو على استاد الجيش بالسويس.

ويصطدم الأهلي بفريق بيراميدز في استاد السلام يوم 2 يوليو.

الجولة الثامنة والعشرين في الدوري

يلعب الزمالك مع غزل المحلة يوم 5 يوليو على استاد القاهرة.

ويصطدم الأهلي بفريق سموحة يوم 6 يوليو على استاد الإسكندرية

وتنطلق منافسات كأس مصر في الفترة من 20 إلى 24 يونيو.