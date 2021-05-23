رئيس دفاع الشيوخ: دور مصر ريادى بالقضية الفلسطينية.. ولابد من حل الدولتين «فيديو»

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تحدث رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الفريق أسامة الجندى، عن الدور المصرى فى الأزمة الفلسطينية التى انتهت إلى وقف تام لإطلاق النار بين الجانبين.

رئيس لجنة الدفاع لـ دوت الخليج: مصر تلعب دور ريادى فى المنطقة

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الفريق أسامة الجندي:" مصر دائمًا تتطلع إلى الوقوف فى إطار دورها الريادى، فى هذه المنطقة لتأمينها وحمايتها، ومنذ بزوغ القضية الفلسطينية وهى تتبناها".

وتابع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، الفريق أسامة الجندي، حديثه قائلًا:" القيادة السياسية ترى أن هذه الأزمة لو استمرت كانت ستؤدى إلى أزمة كبيرة فى المنطقة، ولذلك كانت سباقة فى التدخل والعمل على حلها، وتهدئة الموقف بين الجانبين، من خلال علاقتها المتوزانة، والنتيجة كانت وقف لإطلاق النار.

أسامة الجندي: الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية سببت قلق فى المنطقة

واستكمل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الفريق أسامة الجندي، حديثه قائلًا:" الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية سببت قلق على مستوى العالم، بالنسبة للقيادات السياسية وكان لابد من وجود وسيط، ومصر لعبت هذا الدور وتأتى النتائج دومًا إيجابية.

وأختتم رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، أسامة الجندي، حديثه قائلًا:" مصر نالت العديد من الإشادات بعد موقفها التاريخي تجاه الأزمة الفلسطينية التى كانت تأخذ طور من التصعيد، ولابد من حل هذه القضية والعمل على حل الدولتين.