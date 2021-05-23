/632215/بيراميدز-يستعين-بـ-الأهلي-للهروب-من-الغرق

شهد نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية إنباء عن تغيير محتمل في الجهاز الإدارى للفريق السماوي مع نهاية الموسم، وذلك بعد الأحداث المتضاربة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الرغم من تأهل الفريق للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على إنيمبا النيجيري.

وعلم دوت الخليج ان سالم الشامسي مالك نادي صن داونز ينوى رحيل الثلاثي ممدوح عيد وعمرو بسيوني وهاني سعيد من إدارة النادي السماوي في نهاية الموسم الحالي بعد كثرة المشاكل التي حدثت بين اللاعبين علىى رأسها أزمة المهدي سليمان.

تغييرات منتظرة داخل نادي بيراميدز

وقرر مالك نادي صن داونز الإستعانة ببعض اللاعبين اصحاب التاريخ الكبير في كرة القدم من أجل تولى المسئولية خلال الفترة المقبلة بعد رحيل الثلاثي المتواجد بالنادي في الفترة الحالية.

وتوصل دوت الخليج أن نادي بيرميدز يفكر بالإستعانه بأحد لاعبي الأهلي و الزمالك لتولى منصب مدير الكرة داخل النادي السماوي ، على أن يكون الرباعي عماد متعب ، وليد صلاح الدين ، ايمن يونس ، محمد فضل ، ابرز المرشحين لتولي مناصب إدارية داخل النادي السماوي.

الجدير بالذكر أن بيراميدز حقق التأهل للدور نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على الفريق النيجيري بخماسية في نتيجة لقاء الفريقين بعد أن حقق الفريق الإنتصار في مواجهة الذهاب برباعية مقابل هدف وحيد.

تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

بتلك النتيجة, تأهل بيراميدز إلى الدور نصف النهائي للكونفدرلية الإفريقية، بعد أن حصد الفوز على فريق إنيمبا, حيث فاز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل إيابا بهدف مقابل هدف لكلا الفريقين, باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا, ليكون بذلك أول الفرق المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي الكونفدرالية هذا الموسم.

والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 13 مواجهة, وحققت الفرق المصرية الفوز فى 8، و الخسارة فى 3، والتعادل فى مبارتين. وينتظر فريق بيراميدز بعد الفوز على أنيمبا الفائز من مباراة أورلاندو والرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة, وسيلعب بيراميدز أولا مباراة ذهاب الدور نصف النهائي في ملعبه، على أن يخوض لقاء الإياب والحسم خارج ملعبه.